ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

横浜ゴム、LGBTQ+取り組みで高評価…PRIDE指標「ゴールド」2年連続獲得

横浜ゴムがLGBTQ+取り組みで高評価。PRIDE指標「ゴールド」2年連続獲得
  • 横浜ゴムがLGBTQ+取り組みで高評価。PRIDE指標「ゴールド」2年連続獲得

横浜ゴムは11月17日、LGBTQ+など性的マイノリティに関する企業・団体の取り組みを評価する「PRIDE指標2025」において、最高評価の「ゴールド」を2年連続で受賞したと発表した。

PRIDE指標は、LGBTQ+が働きやすい職場づくりを実現するために一般社団法人「work with Pride」が2016年に策定した日本初の職場におけるLGBTQ+への取り組みに対する評価指標だ。

横浜ゴムは「横浜ゴムグループ人権方針」の中で、性自認や性的指向などによる差別を一切行わないことを明記している。ダイバーシティ&インクルージョン推進タスクを中心に、インクルージョン風土の醸成に取り組んでいる。

今回の受賞では、LGBTQ+への理解促進を目指した全社員向けセミナーの継続実施が評価された。また、従業員の同性パートナーおよび事実婚のパートナーとその家族を法律婚同様に扱う社内制度「パートナー&ファミリーシップ制度」の導入も高く評価された。

さらに、社内外の相談窓口設置など、多様な人材が働きやすい職場環境の整備に向けた取り組みが総合的に評価され、昨年に続き「ゴールド」企業として認定された。

横浜ゴムはサステナビリティ・スローガンとして「未来への思いやり」を掲げ、事業活動を通じた社会課題への取り組みにより、共有価値の創造を図っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES