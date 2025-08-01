レポートタイトル
車載バッテリーの市場動向2025
調査概要
世界最大の中国市場でNEV（新エネ車）の普及が進んでおり、今年通年のNEV構成比率は50％を超える模様。本レポートでは、中国で急激に需要拡大する車載バッテリー市場に注目し、将来市場トレンドを確認する。また、大手OEMの電動化戦略および車載バッテリーへの取り組みを整理した。
目次
■エグゼクティブサマリ
・車載バッテリー市場は中国のNEV市場が牽引する
・OEM各社＋CATLの戦略
■調査結果
・中国自動車市場サマリー
・2024年（1月～12月）集計結果
・中国国内新エネ車搭載バッテリーメーカートップ15
・車載電池戦略（トヨタ）
・車載用２次電池戦略（トヨタ）
・車載電池戦略（BYD）
・車載電池車載用２次電池戦略（BYD）
・車載電池戦略（NIO）
・車載用２次電池戦略（CATL）
調査結果サマリー
■エグゼクティブサマリー「OEM各社∔CATLの戦略」【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025
■調査結果詳細「中国国内新エネ車搭載バッテリーメーカートップ15」【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025
■調査結果詳細「車載用２次電池戦略（CATL）」【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025
発刊日
2025年8月1日
ページ数
PDFファイルA4全19ページ
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