レポートタイトル

車載バッテリーの市場動向2025

調査概要

世界最大の中国市場でNEV（新エネ車）の普及が進んでおり、今年通年のNEV構成比率は50％を超える模様。本レポートでは、中国で急激に需要拡大する車載バッテリー市場に注目し、将来市場トレンドを確認する。また、大手OEMの電動化戦略および車載バッテリーへの取り組みを整理した。

目次

■エグゼクティブサマリ

・車載バッテリー市場は中国のNEV市場が牽引する

・OEM各社＋CATLの戦略

■調査結果

・中国自動車市場サマリー

・2024年（1月～12月）集計結果

・中国国内新エネ車搭載バッテリーメーカートップ15

・車載電池戦略（トヨタ）

・車載用２次電池戦略（トヨタ）

・車載電池戦略（BYD）

・車載電池車載用２次電池戦略（BYD）

・車載電池戦略（NIO）

・車載用２次電池戦略（CATL）

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー「OEM各社∔CATLの戦略」

【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025

■調査結果詳細「中国国内新エネ車搭載バッテリーメーカートップ15」

【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025

■調査結果詳細「車載用２次電池戦略（CATL）」

【調査レポート】車載バッテリーの市場動向2025

発刊日

2025年8月1日

ページ数

PDFファイルA4全19ページ

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