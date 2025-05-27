【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「中国BEV主要プレイヤー分析」BYD、HUAWEI、XIAOPENG、NIO、ZEEKR、XIAOMI～各社の強みと注目潮流を特許情報起点で炙り出す～

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講師：株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO

弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定） 山内 明 氏

世界一の巨大市場では何が起こっているのか。 本セミナーは、中国BEV市場における主要プレイヤーである「BYD」「HUAWEI」「XIAOPENG」「NIO」「ZEEKR」「XIAOMI」の競争構造と技術戦略を特許情報に基づいて徹底分析します。 特許分類を横断的に用いた独自手法により、LiB温調、イーアクスル、自動運転、UI/UX、AIといった注目カテゴリを可視化して、各社の強みや差別化戦略を浮き彫りにし、E2Eの潮流を含む最新トレンドにも迫ります。

１．電動化関連のグローバル特許出願から浮かび上がる中国勢の台頭

２．中国NEVの新競争軸を炙り出すための独自母集団設定（IPC*セクション跨ぎ法）

* International Patent Classification

３．中国NEV（BEV）主要プレイヤたるBYD, HUAWEI, XIAOPENG, NIO, ZEEKRおよびXIAOMIの出願人ランキング

４．同主要プレイヤの上位出願人×IPCマトリクスマップから浮かび上がる5つの注目カテゴリ

（１）LiB温調

（２）イーアクスル

（３）自動運転

（４）UI/UX

（５）AI

５．注目カテゴリ毎の個別分析

（１）LiB温調編

BYDの圧倒的存在感と寒冷時温調への傾注、HUAWEIによる追随

（２）イーアクスル編

BYD顔負けのHUAWEIによる傾注（HIのハード面のキラーコンテンツとしての小型高出力志向）

（３）自動運転編

HUAWEIの突出した存在感（E2Eの先駆者としての実力、HIのソフト面でのキラーコンテンツ）

各社による追随ならびにE2E潮流

（４）UI/UX編

HUAWEIによるスマートコックピットへの傾注（HIのハード/ソフト両面でのキラーコンテンツ）

XIAOPENGによる音声認識への傾注

（５）AI編

HUAWEIによる外部環境認知面での先駆性ならびにこれを基礎としたE2Eの優位性

XIAOMIによるVLM（Vision Language Model）への傾注によるE2Eの取組み

XIAOPENGによる電池交換ステーション運営のAIによる最適化

６．質疑応答