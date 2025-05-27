【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定「中国BEV主要プレイヤー分析」BYD、HUAWEI、XIAOPENG、NIO、ZEEKR、XIAOMI～各社の強みと注目潮流を特許情報起点で炙り出す～

講師：株式会社知財ランドスケープ 代表取締役社長CEO
弁理士 シニア知的財産アナリスト（AIPE認定） 山内 明 氏
世界一の巨大市場では何が起こっているのか。 本セミナーは、中国BEV市場における主要プレイヤーである「BYD」「HUAWEI」「XIAOPENG」「NIO」「ZEEKR」「XIAOMI」の競争構造と技術戦略を特許情報に基づいて徹底分析します。 特許分類を横断的に用いた独自手法により、LiB温調、イーアクスル、自動運転、UI/UX、AIといった注目カテゴリを可視化して、各社の強みや差別化戦略を浮き彫りにし、E2Eの潮流を含む最新トレンドにも迫ります。
１．電動化関連のグローバル特許出願から浮かび上がる中国勢の台頭
２．中国NEVの新競争軸を炙り出すための独自母集団設定（IPC*セクション跨ぎ法）
* International Patent Classification
３．中国NEV（BEV）主要プレイヤたるBYD, HUAWEI, XIAOPENG, NIO, ZEEKRおよびXIAOMIの出願人ランキング
４．同主要プレイヤの上位出願人×IPCマトリクスマップから浮かび上がる5つの注目カテゴリ
（１）LiB温調
（２）イーアクスル
（３）自動運転
（４）UI/UX
（５）AI
５．注目カテゴリ毎の個別分析
（１）LiB温調編
BYDの圧倒的存在感と寒冷時温調への傾注、HUAWEIによる追随
（２）イーアクスル編
BYD顔負けのHUAWEIによる傾注（HIのハード面のキラーコンテンツとしての小型高出力志向）
（３）自動運転編
HUAWEIの突出した存在感（E2Eの先駆者としての実力、HIのソフト面でのキラーコンテンツ）
各社による追随ならびにE2E潮流
（４）UI/UX編
HUAWEIによるスマートコックピットへの傾注（HIのハード/ソフト両面でのキラーコンテンツ）
XIAOPENGによる音声認識への傾注
（５）AI編
HUAWEIによる外部環境認知面での先駆性ならびにこれを基礎としたE2Eの優位性
XIAOMIによるVLM（Vision Language Model）への傾注によるE2Eの取組み
XIAOPENGによる電池交換ステーション運営のAIによる最適化
６．質疑応答