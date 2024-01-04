輪島市、珠洲市、能登町へのアクセス道路の啓開作業が完了…能登半島地震

能登半島地震で通行困難となっていた、能登半島南部から輪島市、珠洲市、能登町へのアクセス道路において、国土交通省北陸地方整備局 と日本建設業連合会で車幅拡幅等の啓開作業を行ない、1月4日15時00分現在作業が完了し、大型車の通行が可能となった。

●幹線道路の被害状況

直轄国道：2路線、3か所で通行止

国道8号・上越市茶屋ヶ原上下線

国道470号（能越道）・高岡IC～七尾IC上下線

※高岡IC～七尾城山IC上り線は緊急車両に限り通行可

国道470号（能越道）・穴水IC～のと三井IC上下線

補助国道：3路線、29か所で被災

都道府県道など：75路線、97か所で被災

高速道路に不通区間はない。

●国道8号が上越市で不通

国交省によると、国道8号上越市茶屋ヶ原地先の土砂崩落（通行止め）箇所では崩落土撤去作業を進めており、4日15時よりロッククライミングマシーンによる作業を開始し、昼夜連続による本格的な復旧作業に着手した。

通行止め区間は、国道8号・上越市茶屋ヶ原地先（茶屋ヶ原駐車帯）～上越市名立谷浜IC入口交差点、約3.0km。

この区間が災害通行止解除となるまでの間、並行する北陸道および上信越道を代替路（通行無料）として活用する。

迂回路として利用可能な走行

北陸道・能生IC～北陸道・上越IC

北陸道・能生IC～上信越道・上越高田IC

北陸道・名立谷浜IC～北陸道・上越IC

北陸道・名立谷浜IC～上信越道・上越高田IC

※上記以外の走行は対象外となる。また、上記区間を越えて通行する車両は、全走行区間分の通行料金が発生する。