ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高速バス43路線が運休…能登半島地震

能登半島地震：石川県輪島市の朝市横丁方面へむかう消防車（1月2日、石川県輪島市）
  • 能登半島地震：石川県輪島市の朝市横丁方面へむかう消防車（1月2日、石川県輪島市）
  • 能登半島地震：石川県輪島市の朝市横丁方面へむかう救急車（1月2日、石川県輪島市）
  • 能登半島地震（1月2日、石川県輪島市）
  • 能登半島地震（1月2日、石川県）
  • 能登半島地震（1月2日、石川県）
  • 能登半島地震：金沢駅（1月2日）

国土交通省がまとめたところによると、能登半島地震で高速バスの運休、宅配事業者の集配遅延が発生している。


■物流・自動車

高速バス：20事業者36路線運休
高速バス：5事業者7路線 一部運休
宅配事業者：大手5事業者において一部地域で集配遅延
トラック事業者（石川県内）：営業所施設が一部損壊（1事業者2営業所）
タクシー事業者（石川県内）：営業所施設の外壁崩落や津波により車両2台に被害（1事業者1営業所）
1月3日8時00分現在集計

■道路

直轄国道の通行止め（2路線、3か所）
国道8号・上越市国府～上越市名立区名立小泊上下線
国道470号・高岡IC～七尾IC上下線
国道470号・のと三井IC～穴水IC上下線
※能越道は470号として記載。

補助国道の通行止め（3路線、26か所）
富山県：2路線、2か所
石川県：2路線、24か所

高速道路の通行止めなし。
※能越道は470号として記載。

都道府県道などの被害は3県、84路線、95か所
新潟県：45路線、46か所
富山県：12路線、12か所
石川県：27路線、37か所

1月3日10時00分現在集計

■鉄道

在来線の運転見合わせ：7事業者10路線
駅間停車は全て解消済み、新幹線の運転見合わせはなし。
1月3日6時00分時点集計

■航空

3日の欠航は4便（ANA 4便）
1月3日5時00分時点集計

《高木啓》

あわせて読みたい

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集

国土交通省（国交省）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES