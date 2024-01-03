高速バス43路線が運休…能登半島地震

国土交通省がまとめたところによると、能登半島地震で高速バスの運休、宅配事業者の集配遅延が発生している。
■物流・自動車
高速バス：20事業者36路線運休
高速バス：5事業者7路線 一部運休
宅配事業者：大手5事業者において一部地域で集配遅延
トラック事業者（石川県内）：営業所施設が一部損壊（1事業者2営業所）
タクシー事業者（石川県内）：営業所施設の外壁崩落や津波により車両2台に被害（1事業者1営業所）
1月3日8時00分現在集計
■道路
直轄国道の通行止め（2路線、3か所）
国道8号・上越市国府～上越市名立区名立小泊上下線
国道470号・高岡IC～七尾IC上下線
国道470号・のと三井IC～穴水IC上下線
※能越道は470号として記載。
補助国道の通行止め（3路線、26か所）
富山県：2路線、2か所
石川県：2路線、24か所
高速道路の通行止めなし。
※能越道は470号として記載。
都道府県道などの被害は3県、84路線、95か所
新潟県：45路線、46か所
富山県：12路線、12か所
石川県：27路線、37か所
1月3日10時00分現在集計
■鉄道
在来線の運転見合わせ：7事業者10路線
駅間停車は全て解消済み、新幹線の運転見合わせはなし。
1月3日6時00分時点集計
■航空
3日の欠航は4便（ANA 4便）
1月3日5時00分時点集計