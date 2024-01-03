高速バス43路線が運休…能登半島地震

国土交通省がまとめたところによると、能登半島地震で高速バスの運休、宅配事業者の集配遅延が発生している。

■物流・自動車

高速バス：20事業者36路線運休

高速バス：5事業者7路線 一部運休

宅配事業者：大手5事業者において一部地域で集配遅延

トラック事業者（石川県内）：営業所施設が一部損壊（1事業者2営業所）

タクシー事業者（石川県内）：営業所施設の外壁崩落や津波により車両2台に被害（1事業者1営業所）

1月3日8時00分現在集計

■道路

直轄国道の通行止め（2路線、3か所）

国道8号・上越市国府～上越市名立区名立小泊上下線

国道470号・高岡IC～七尾IC上下線

国道470号・のと三井IC～穴水IC上下線

※能越道は470号として記載。

補助国道の通行止め（3路線、26か所）

富山県：2路線、2か所

石川県：2路線、24か所

高速道路の通行止めなし。

※能越道は470号として記載。

都道府県道などの被害は3県、84路線、95か所

新潟県：45路線、46か所

富山県：12路線、12か所

石川県：27路線、37か所

1月3日10時00分現在集計

■鉄道

在来線の運転見合わせ：7事業者10路線

駅間停車は全て解消済み、新幹線の運転見合わせはなし。

1月3日6時00分時点集計

■航空

3日の欠航は4便（ANA 4便）

1月3日5時00分時点集計