要注意はホンダとマツダか、三菱にも動きが…注目の『人事情報』ランキング 8月掲載

8月1日～30日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。上位に来たのはホンダやマツダの人事。三菱自動車はMMDM社長兼CEOにアーキン・バスケス氏が就任しました。
1位） ホンダ・人事情報 2023年9月1日付：386 Pt.https://response.jp/article/2023/08/22/374427.html
2位） マツダ・人事情報 2023年8月1日付：150 Pt.https://response.jp/article/2023/08/22/374419.html
3位） ホンダ・人事情報 2023年10月1日付：120 Pt.https://response.jp/article/2023/08/23/374460.html
4位） 三菱自動車工業・人事情報 2023年7月14日付・8月1日付：101 Pt.MMDM社長兼CEOにアーキン・バスケス氏（前担当：コマーシャル・ディレクター）、MMDM取締役会長に石島崇弘氏（前担当：アセアンＡ・オセアニア本部豪州・ＮＺ部長）。https://response.jp/article/2023/08/08/374101.html
5位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年8月1日付：66 Pt.https://response.jp/article/2023/08/09/374152.html
6位） 日産自動車・人事情報 2023年8月1日付：48 Pt.https://response.jp/article/2023/08/08/374093.html
7位） 村田製作所・人事情報 2023年8月1日付：41 Pt.https://response.jp/article/2023/08/21/374387.html
8位） アルプスアルパイン・人事情報 2023年8月1日付：35 Pt.https://response.jp/article/2023/08/22/374426.html
9位） 村田製作所・人事情報 2023年7月1日付：28 Pt.現・コンポーネント事業本部 EMI 事業部事業部長の森戸秀明氏が、代表取締役社長に。https://response.jp/article/2023/08/04/373961.html
10位） アイシン・人事情報 2023年9月1日付：25 Pt.https://response.jp/article/2023/08/29/374603.html