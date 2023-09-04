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要注意はホンダとマツダか、三菱にも動きが…注目の『人事情報』ランキング 8月掲載

ホンダ本社（東京青山）
  • ホンダ本社（東京青山）
  • マツダ本社（広島）
  • 三菱自動車本社
  • 日本電産
  • 日産自動車グローバル本社（横浜市）

8月1日～30日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。上位に来たのはホンダやマツダの人事。三菱自動車はMMDM社長兼CEOにアーキン・バスケス氏が就任しました。


1位） ホンダ・人事情報　2023年9月1日付386 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/22/374427.html

2位） マツダ・人事情報　2023年8月1日付150 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/22/374419.html

3位） ホンダ・人事情報　2023年10月1日付120 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/23/374460.html

4位） 三菱自動車工業・人事情報　2023年7月14日付・8月1日付101 Pt.
MMDM社長兼CEOにアーキン・バスケス氏（前担当：コマーシャル・ディレクター）、MMDM取締役会長に石島崇弘氏（前担当：アセアンＡ・オセアニア本部豪州・ＮＺ部長）。https://response.jp/article/2023/08/08/374101.html

5位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2023年8月1日付66 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/09/374152.html

6位） 日産自動車・人事情報　2023年8月1日付48 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/08/374093.html

7位） 村田製作所・人事情報　2023年8月1日付41 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/21/374387.html

8位） アルプスアルパイン・人事情報　2023年8月1日付35 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/22/374426.html

9位） 村田製作所・人事情報　2023年7月1日付28 Pt.
現・コンポーネント事業本部 EMI 事業部事業部長の森戸秀明氏が、代表取締役社長に。https://response.jp/article/2023/08/04/373961.html

10位） アイシン・人事情報　2023年9月1日付25 Pt.
https://response.jp/article/2023/08/29/374603.html
《神林崇亮》

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