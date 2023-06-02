東名・新東名など、広範囲で大雨による通行止めの可能性…6月2日12時～3日18時

NEXCO中日本は6月1日、台風2号接近に伴う大雨の影響で、通行止めが予想される高速道路の区間を発表した。

台風2号の影響により、梅雨前線の活動が活発となり大雨となるため、NEXCO中日本管内の東名高速や新東名高速などで広範囲の通行止めが予想されている。

NEXCO中日本管内では、高速道路を利用する場合は、出発前に今後の気象予測や道路交通情報を確認するよう注意を呼びかけている。

通行止めの可能性がある区間と通行止め開始見込み

東名高速道路

裾野IC～沼津I：6月3日（土）6時～12時

新東名高速道路

伊勢原大山IC～新秦野IC：6月2日（金）18時～24時

御殿場JCT～長泉沼津IC：6月3日（土）12時～18時

新清水IC～岡崎東IC：6月2日（金）18時～24時

新東名高速道路引佐連絡路

浜松いなさJCT～三ヶ日JCT：6月2日（金）18時～24時

北陸自動車道

敦賀IC～今庄IC：6月2日（金）12時～18時

丸岡IC～金津IC：6月2日（金）12時～18時

砺波IC～小杉IC：6月2日（金）12時～18時

東海北陸自動車道

荘川IC～飛騨清見IC：6月2日（金）18時～24時

東海環状自動車道

関広見IC～山県IC：6月2日（金）12時～18時せと品野IC～土岐南多治見IC：6月2日（金）18時～24時

