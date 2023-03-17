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マツダの新社長に毛籠勝弘取締役専務執行役員が就任へ

代表取締役社長交代に伴う記者会見
  • 代表取締役社長交代に伴う記者会見
  • 毛籠取締役専務執行役員
  • 丸本代表取締役社長
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マツダは3月17日、内定した新役員人事を発表した。代表取締役社長兼CEOに毛籠勝弘（もろ・まさひろ）氏が就任する。毛籠氏の現職は取締役専務執行役員コミュニケーション・広報・渉外・サステナビリティ・管理領域統括。

マツダは3月17日に開催した取締役会において、2023年6月開催予定の第157回定時株主総会および株主総会直後の取締役会に付議する予定の、代表取締役の異動および役員人事を内定した。異動予定日は株主総会の開催日。

現・代表取締役社長兼CEO丸本明氏は退任予定。また代表取締役専務執行役員兼CFO、社長補佐、北米事業・コスト革新統括に現・専務執行役員、北米事業統括のジェフリー・エイチ・ガイトン氏が就任する。

毛籠氏は1960年11月8日生、1983年3月にマツダ入社。2002年8月にグローバルマーケティング本部長に就任、以後2004年3月マツダモーターヨーロッパGmbH 副社長、2008年11月執行役員グローバル販売統括補佐、グローバルマーケティング担当、2013年6月常務執行役員営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当と国際業務に携わる。2016年4月に専務執行役員マーケティング戦略統括、ブランド推進統括補佐、マツダモーターオブアメリカ, Inc.（マツダノースアメリカンオペレーションズ）社長兼CEO、2019年6月に取締役専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc.（マツダノースアメリカンオペレーションズ）会長兼CEOに就任、2022年6月から現職。

《高木啓》

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