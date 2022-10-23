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マルチカメラ3Dセンシングによる高精度360度ステレオビジョン、日立アステモが開発
2022年10月23日（日）15時00分
《纐纈敏也＠DAYS》
日立アステモ（Astemo）
自動運転、高度運転支援（ADAS）
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