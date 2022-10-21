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トヨタの2022年度生産台数、当初予定の970万台に届かず…11月も生産計画を下方修正

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トヨタ自動車は10月21日、11月の生産計画を下方修正、2022年度通期の生産台数は当初予定の970万台を下回る見込みだと発表した。

11月のグローバル生産台数は、9月に公表した向こう3か月間（10～12月）の計画から約5万台減の80万台程度（国内約25万台、海外約55万台）となる見込み。2022年度通期生産台数については、これまで当初予定の約970万台から変更はないとしていたが、これを下回る見込みであるとした。

11月については、全14工場28ライン中、8工場11ラインで稼働を停止する。

11月の稼働停止工場

トヨタ自動車 高岡工場：第1ライン
稼働停止日程：11月2日（水）～5日（土）
生産車種：トヨタ・カローラ、トヨタ・カローラツーリング、トヨタ・カローラクロス

トヨタ自動車 高岡工場：第2ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～5日（土）
生産車種：トヨタ・ハリアー、トヨタ・RAV4

トヨタ自動車 堤工場：第2ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～5日（土）、12日（土）
生産車種：トヨタ・カローラスポーツ、トヨタ・カムリ、トヨタ・クラウン

トヨタ自動車 田原工場：第1ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～5日（土）
生産車種：トヨタ・ランドクルーザー プラド、レクサス・GX、トヨタ・4ランナー

トヨタ自動車 田原工場：第3ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～5日（土）
生産車種：レクサス・LS、レクサス・IS、レクサス・RC、レクサス・RC F、レクサス・NX

トヨタ自動車九州 宮田工場：第1ライン
稼働停止日程：11月5日（土）、12日（土）
生産車種：レクサス・NX、レクサス・NX450h＋、レクサス・ES、レクサス・UX、レクサス・UX300e

トヨタ自動車九州 宮田工場：第2ライン
稼働停止日程：11月5日（土）、12日（土）
生産車種：レクサス・ES、レクサス・RX

トヨタ自動車東日本 岩手工場：第2ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～3日（木）、5日（土）
生産車種：トヨタ・ヤリス、トヨタ・ヤリスクロス

トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場：第1ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～5日（土）
生産車種：トヨタ・ヤリスクロス、トヨタ・シエンタ、トヨタ・カローラアクシオ、トヨタ・カローラフィールダー、トヨタ・ジャパンタクシー

トヨタ車体 富士松工場：第2ライン
稼働停止日程：11月1日（火）～4日（金）、7日（月）～10日（木）、12日（土）
生産車種：トヨタ・ノア、トヨタ・ヴォクシー

日野 羽村工場
稼働停止日程：11月3日（木）、4日（金）
生産車種：トヨタ・ランドクルーザープラド、トヨタ・FJクルーザー

《纐纈敏也＠DAYS》

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