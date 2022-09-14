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自動車だけではない…水素社会への重工業と電力会社の取り組み

船級を取得した液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」
  • 船級を取得した液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」
  • 川崎重工グループが関わる水素関連製品群（第21回「水素・燃料電池戦略協議会」国際水素サプライチェーン構築に向けた取組み 資料より抜粋）
  • 日豪のパイロット実証
  • 次のステップでは商用LNG運搬船並みにサイズアップ（160,000m3型 液化水素運搬船完成イメージ）
  • 川崎重工業 水素戦略本部 山本滋氏
  • 関西電力の水素社会実現に向けた取り組み（第1回水素保安戦略の策定に係る検討会 資料「関西電力の水素社会実現に向けた取組み」資料より抜粋）
  • 関西電力の水素ロードマップ（「水素社会実現に向けた取組み」資料より抜粋）
  • 関西電力 水素事業戦略室 水素事業戦略部長 出口敦也氏
《中尾真二》

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