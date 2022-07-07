新車登録ランキング、ヤリスが2年連続トップ…トヨタが上位3車種　2022年上半期車名別

日本自動車販売協会連合会は2022年上半期（1～6月）の乗用車系通称名別新車販売台数（速報）を発表。トヨタ『ヤリス』が8万1580台を販売し、2年連続のトップとなった。

2位は『カローラクロス』などの派生モデルが好調だったトヨタ『カローラ』。前年比31.8％増の7万0988台を販売し、前年から2つ順位を上げた。3位は6万5525台を販売したトヨタ『ルーミー』。トヨタが2年連続で上位3車種を独占した。

2022年上半期 新車乗用車販売台数ランキング

1位［1位］：トヨタ・ヤリス 8万1580台（31.5％減）

2位［4位］：トヨタ・カローラ 7万0988台（31.8％増・2年ぶり増）

3位［2位］：トヨタ・ルーミー 6万5525台（15.4％減・2年ぶり減）

4位［7位］：日産ノート 5万6948台（21.5％増・2年連続増）

5位［6位］：トヨタ・ライズ 4万5380台（5.4％減）

6位［9位］：ホンダ・フリード 4万3827台（23.3％増・3年ぶり増）

7位［3位］：トヨタ・アルファード 3万4799台（38.7％減・6年ぶり減）

8位［19位］：トヨタ・アクア 3万4143台（69.7％増・4年ぶり増）

9位［12位］：ホンダ・フィット 2万9617台（0.2％減・2年連続減）

10位［11位］：日産セレナ 2万7894台（13.6％減・4年連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比。