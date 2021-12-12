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【FRJ 最終戦】2021年チャンピオンは古谷悠河に決定

2021年FRJチャンピオンの#28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）
  • 2021年FRJチャンピオンの#28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）
  • 2021年FRJチャンピオンの古谷悠河（中央）
  • FRJ第12戦表彰式
  • FRJ第12戦優勝の#3 小川颯太（Sutekina Racing）
  • FRJ第12戦2位、第13戦2位の#45 大草りき（PONOS Racing）（手前）
  • FRJ第12戦3位の#9 高橋知己（アネスト岩田Dome F111/3）（手前）
  • FRJ第13戦で優勝した古谷悠河（右）と2位の大草りき（左）
  • FRJ第13戦表彰式

三重県・鈴鹿サーキットで12日、フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ（FRJ）の最終戦（第12戦・第13戦）が行われ、第12戦を5位でフィニッシュした#28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）がチャンピオンを獲得した。

#28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）が205ポイント、#8 三浦愛（ARTA F111/3）が44ポイント差の161ポイントで迎えた最終戦。第12戦と第13戦の2レースあるため最大50ポイント稼げるが、三浦は両レースともに優勝が最低条件。古谷はどちらかで7位以上に入れば無条件でタイトルを獲得できる。11日に行われた予選では#45 大草りき（PONOS Racing）が両レースのポールポジションを獲得。古谷は第12戦が3番手、第14戦が2番手、三浦は5番手、6番手と、古谷が断然有利な状況で決勝レースを迎えた。

第12戦は2番グリッドの#3 小川颯太（Sutekina Racing）がスタートでトップに立ち、そのまま優勝。タイトル争いは古谷が5位、三浦が6位となり、これで古谷が2021年度のチャンピオンを獲得した。

第13戦はチャンピオン古谷が2番グリッドからスタートを決めてトップに浮上。序盤は大草に迫られていたが、残り3周で引き離して堂々の優勝。チャンピオンの貫禄を見せる結果となった。

◆第12戦 決勝レース結果（トップ6）

1. #3 小川颯太（Sutekina Racing）
2. #45 大草りき（PONOS Racing）
3. #9 高橋知己（アネスト岩田Dome F111/3）
4. #5 塩津佑介（Sutekina Racing）
5. #28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）
6. #8 三浦愛（ARTA F111/3）

◆第13戦 決勝レース結果（トップ6）

1. #28 古谷悠河（TOM'S YOUTH）
2. #45 大草りき（PONOS Racing）
3. #5 塩津佑介（Sutekina Racing）
4. #3 小川颯太（Sutekina Racing）
5. #9 高橋知己（アネスト岩田Dome F111/3）
6. #8 三浦愛（ARTA F111/3）

《藤木充啓》

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