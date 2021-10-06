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新車販売総合、ヤリス が N-BOX の5連覇を阻止　2021年度上半期

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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は10月6日、2020年度上半期（4～9月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。トヨタ『ヤリス』が前年同期比33.4％増の10万5943台を販売し、初のトップとなった。

4年連続トップだったホンダ『N-BOX』は9万0453台で2位。首位ヤリスとの差は約1万5000台だった。3位には、同95.1％増の6万8887台と好調だったトヨタ『ルーミー』が前年の12位から一気に3位へランクイン。トップ10の中に占める割合は前年同様、軽自動車、登録車ともに5台ずつとなった。

2021年度上半期 車名別新車販売台数ランキング

1位［2位］：トヨタ・ヤリス　10万5943台（33.4％増・2年連続増）
2位［1位］：ホンダN-BOX　9万0453台（0.2％減・2年連続減）
3位［12位］：トヨタ・ルーミー　6万6887台（95.1％増・2年ぶり増）
4位［3位］：スズキ・スペーシア　5万8144台（6.8％減・2年連続減）
5位［5位］：トヨタ・カローラ　4万8909台（12.4％減・4年ぶり減）
6位［6位］：ダイハツ・タント　4万7933台（8.2％減・2年連続減）
7位［10位］：ダイハツ・ムーヴ　4万5916台（13.7％増・2年ぶり増）
8位［8位］：トヨタ・アルファード　4万5565台（2.8％増・5年連続増）
9位［11位］：スズキ・ハスラー　3万9978台（3.4％増・2年連続増）
10位［18位］：日産ノート　3万9393台（26.7％増・4年ぶり増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》
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