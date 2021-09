TBSとスヌーピーの誕生70周年を祝う特別コラボ企画として、100台のスヌーピーコラボタクシーが9月26日まで の期間限定で東京都内を走行している。

このコラボタクシーを手掛けるのは、都内最大級のタクシーモビリティメディア「GROWTH」を運営するニューステクノロジー。「東京に新たなギャラリーを」をコンセプトに、都内を走行するタクシー車両の空車時間を活用して、タクシーの後方のサイドガラスに広告を映し出す国内初の車窓モビリティサイネージサービス「Canvas」を展開している。

今回、9月13日より、TBSとスヌーピー(PEAの誕生70周年を祝う特別コラボレーション企画「TBS 70th Anniversary celebrating with PEANUTS」の第3弾として、Canvasを活用した企画の実施が決定。「We can go anywhere. 出かけよう、新しい明日へ。」をテーマとした、特別コラボレーションのラストを飾るキーアート100種をタクシー100台の窓ガラスに掲出し、100台100通りのスヌーピーとのコラボタクシーが都内を明るく彩る。