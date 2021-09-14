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ダイハツ、国内2工場の稼働停止日程を追加…14日増え延べ59日間に

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ダイハツ工業は、東南アジアでの新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品供給不足により、本社（池田）工場およびダイハツ九州 大分（中津）第2工場の稼働停止日程を追加すると発表した。

ダイハツは8月20日に国内4工場の生産稼働調整を発表した。その後、9月6日に本社（池田）工場およびダイハツ九州 大分（中津）第2工場の稼働停止日程追加を発表。今回が2度めの稼働停止日程追加となる。

本社（池田）工場は9月6日の発表では稼働停止日程を8月30日～9月17日（15稼働日）としていたが、9月20～29日（8稼働日）を追加。ダイハツ九州 大分（中津）第2工場は9月1～14日（10稼働日）としていたが、9月17～20日、27～30日（6稼働日）を追加する。

これをあわせた稼働を停止する工場、日程、生産車種は以下の通り。

滋賀（竜王）第2工場
稼働停止日程：8月23日、30日～9月17日、27日　合計17稼働日
生産車種：ダイハツ・ロッキー、トヨタ・ライズ、ダイハツ・タント、スバル・シフォン、ダイハツ・ムーヴキャンバス

本社（池田）工場
稼働停止日程：8月30日～9月29日　合計23稼働日
※コペンファクトリーは9月6～10日のみ
生産車種：ダイハツ・トール、トヨタ・ルーミー、スバル・ジャスティ、ダイハツ・ブーン、トヨタ・パッソ、ダイハツ・コペン

京都（大山崎）工場
稼働停止日程：9月3日、10日、17日　合計3稼働日
生産車種：トヨタ・プロボックス

ダイハツ九州 大分（中津）第2工場
稼働停止日程：9月1～14日、17～20日、27～30日　合計16稼働日
生産車種：ダイハツ・ミライース、トヨタ・ピクシスエポック、スバル・プレオプラス、ダイハツ・ミラトコット、ダイハツ・ムーヴ、スバル・ステラ、ダイハツ・キャスト、トヨタ・ピクシスジョイ、ダイハツ・タフト

なお、その他の工場については稼働する。

《纐纈敏也＠DAYS》

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