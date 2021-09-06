ダイハツ、国内2工場の稼働停止日程を追加…延べ45日間に

ダイハツ工業は、東南アジアでの新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染拡大に伴う部品供給不足により、本社（池田）工場およびダイハツ九州 大分（中津）第2工場の稼働停止日程を追加すると発表した。
本社（池田）工場は8月20日の発表では稼働停止日程を8月30日～9月10日（10稼働日）としていたが、9月13～17日（5稼働日）を追加。ダイハツ九州 大分（中津）第2工場は9月1～10日（8稼働日）としていたが、9月13～14日（2稼働日）を追加する。
これをあわせた稼働を停止する工場、日程、生産車種は以下の通り。
滋賀（竜王）第2工場
稼働停止日程：8月23日、30日～9月17日、27日 合計17稼働日
生産車種：ダイハツ・ロッキー、トヨタ・ライズ、ダイハツ・タント、スバル・シフォン、ダイハツ・ムーヴキャンバス
本社（池田）工場
稼働停止日程：8月30日～9月17日 合計15稼働日
※コペンファクトリーは9月6～10日
生産車種：ダイハツ・トール、トヨタ・ルーミー、スバル・ジャスティ、ダイハツ・ブーン、トヨタ・パッソ、ダイハツ・コペン
京都（大山崎）工場
稼働停止日程：9月3日、10日、17日 合計3稼働日
生産車種：トヨタ・プロボックス
ダイハツ九州 大分（中津）第2工場
稼働停止日程：9月1～14日 合計10稼働日
生産車種：ダイハツ・ミライース、トヨタ・ピクシスエポック、スバル・プレオプラス、ダイハツ・ミラトコット、ダイハツ・ムーヴ、スバル・ステラ、ダイハツ・キャスト、トヨタ・ピクシスジョイ、ダイハツ・タフト
なお、その他の工場については稼働する。