大雨で高速道路2路線が通行止め…西日本から北日本で今後注意　8月16日8時30分現在まとめ

国土交通省によると令和3年（2021年）8月の大雨は、現在、前線がやや南下して雨が弱まっている所が多いが、今後、前線は西から再び北上し、16日は九州を中心に、17日は西日本から北日本で大雨となる所があるという。また前線は20日頃にかけて日本付近に停滞する予想だ。

国交省が発表した5時00分現在の気象状況は、前線が華中から本州の南岸を通って日本の東へのびているという。16日は東シナ海で前線上に低気圧が発生し17日にかけて日本海へ進むと予想。さらに低気圧や前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、前線の活動が活発になるという。

以下、国交省が16日8時30分現在でまとめた被害状況に各事業者の情報を補足した。

●道路

高速道路の被災による通行止めは14時15分現在、浜田道・旭IC～浜田JCT（盛土洗掘）、中央道・岡谷JCT～飯田ICの2路線。

有料道路の雨量規制基準超過による通行止めは14時15分現在、新和田トンネル有料道路で実施中だ。

直轄国道では、被災による通行止めは6時15分現在、4路線4区間。国道1号・滋賀県大津市（土砂流入）、国道161号・滋賀県大津市（路面冠水、土砂崩れ）、国道41号・岐阜県下呂市（護岸流出）、国道19号・岐阜県中津川市（路肩崩落）の各地。

●バス

高速バスは8月15日22時00分現在、57事業者171路線が運休、12事業者31路線が一部運休。運休は宮城交通、東北急行バス、福島交通、ジェイアールバス関東、京王バス、山梨交通など。

路線バスは同じく8月15日22時00分現在、34事業者74路線が運休、25事業者41路線が一部運休。運休は富士急湘南バス、群馬バス、山梨交通、神奈川中央交通、箱根登山バスなど。

●鉄道

主な施設被害は6時00分現在、在来線・民鉄6事業者8路線9区間。被害は以下の通り：JR東海中央線・古虎渓駅構内（土砂流入）、JR東海中央線・上松駅～倉本駅間（土砂流入）、JR東海飯田線・宮木駅～辰野駅間（橋梁傾斜）、JR西日本山陽線・小野田駅～厚狭駅間（道床流出）、JR九州久大線・杉河内駅～北山田駅間（第十玖珠川橋損傷のおそれ、確認中）、JR九州佐世保線・北方駅～高橋駅間（線路冠水）、アルピコ交通上高地線・西松本駅～渚駅間（橋梁傾斜）、明知鉄道明知線・阿木駅～飯羽間駅間（バラスト流出）、松浦鉄道西九州線・夫婦石駅～金武駅間（法面崩壊）。

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