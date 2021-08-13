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大雨で高速道路は11路線が通行止め、鉄道は38路線が運転見合せ　国交省16時00分現在まとめ

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令和3年（2021年）8月の大雨で、高速道路は14時00分時点で11路線12区間が通行止めに、鉄道は14時30分時点で10事業者38路線が運転を見合せている。

国交省によると14時00分時点の気象状況は、前線が西日本から東日本に停滞し、南から暖かく湿った空気が流れ込み、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっているという。前線は向こう1週間ていどは本州付近に停滞する見込みで、前線の活動が活発な状態が続くと予想される。

以下、13日16時00分現在の、国交省による被害状況まとめ。

●道路

高速道路は14時00分時点で11路線12区間が通行止めになっている。いずれも雨量基準超過による。

通行止め：長崎道（鳥栖JCT～長崎IC）、大分道（日田IC～湯布院IC、鳥栖JCT～筑後小郡IC）、九州道（筑紫野IC～益城熊本空港IC）、中国道（新見IC～戸河内IC）、浜田道（千代田JCT～大朝IC）、広島道（広島北JCT～広島北IC）、東九州道（椎田南IC～豊前IC）、西九州道（武雄JCT～佐世保三川内IC）、松江道（高野IC～雲南吉田IC）、尾道道（世羅IC～吉舎IC）、東広島呉道（黒瀬IC～上三永IC）

有料道路は14時00分時点3路線3区間が通行止めになっている。いずれも雨量基準超過による。

通行止め：長崎バイパス、ながさき出島道路、川平有料道路

直轄国道は2路線2区間で被災による通行止め。

通行止め：国道210号（大分県、土砂流入）、国道54号（広島県、冠水）

●鉄道

鉄道は14時30分時点で施設被害の情報はなく、10事業者38路線が運転を見合せている。

運転見合せ：JR西日本（大糸線、高山線、氷見線、城端線、七尾線、越美北線、小浜線、播但線、姫新線、因美線、伯備線、芸備線、木次線、福塩線、山陽線、呉線、岩徳線、山口線、山陰線、宇部線、小野田線、美祢線）、JR四国（予讃線、土讃線）、JR九州（久大線、筑豊線、筑肥線、長崎線、大村線、鹿児島線、三角線）、錦川鉄道（錦川清流線）、西日本鉄道（甘木線）、平成筑豊鉄道（田川線）、松浦鉄道（西九州線）、南阿蘇鉄道（高森線）、島原鉄道（島原鉄道線）、肥薩おれんじ鉄道（肥薩おれんじ鉄道線）

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《高木啓》

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