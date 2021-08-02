名神 吹田IC-小牧ICなどで集中工事　8月29日から9月18日

NEXCO中日本と西日本は、8月29日22時から9月18日6時まで、名神・吹田インターチェンジ（IC）～小牧ICなどで集中工事を実施する。
今回集中工事を実施するのは名神・吹田IC～小牧IC、新名神・高槻ジャンクション（JCT）～高槻IC、北陸道・米原JCT～木之本IC、京都縦貫道・長岡京IC～大山崎JCT、京滋バイパス・大山崎JCT～久御山ICの各区間。舗装補修工事、道路付属物の補修・取り替え、道路維持作業（路面清掃・草刈など）、道路構造物や設備の点検・補修などを行う。
NEXCO中日本、同西日本では交通規制期間中、朝夕を中心に渋滞が予測されるため、新名神（草津JCT以東）、伊勢湾岸道、近畿道または一般道などへの迂回、出発時間の変更、公共交通機関の利用検討などを呼びかけている。なお、工事期間中は、第二京阪、京滋バイパス、一般道に迂回しても、名神を直通利用した場合の料金より高くならないよう料金調整を行う。
●昼夜連続・車線規制
名神・一宮IC～大垣IC（上下線）……8月29日（日）22時～9月18日（土）6時
名神・関ヶ原IC～八日市IC（上下線）……8月29日（日）22時～9月18日（土）6時
名神・八日市IC～栗東IC（上下線）……8月30日（月）～9月1日（水）、予備日：9月1日（水）～4日（土）
名神・八日市IC～瀬田東JCT（上下線）……9月6日（月）～11日（土）、13日（月）～17日（金）
※昼夜連続・車線規制の一部区間では夜間通行止めやIC閉鎖も実施する。
●夜間通行止め
名神・関ヶ原IC～栗東IC（上下線）……8月30日（月）～9月1日（水）、予備日：9月2日（木）～4日（土）
北陸道・米原JCT～木之本IC（上下線）……8月30日（月）～31日（火）、予備日：9月1日（水）～3日（金）
北陸道・米原JCT～長浜IC（上下線）……9月1日（水）、予備日：9月2日（木）～4日（土）
名神・瀬田東JCT～吹田IC（上下線）……9月6日（月）～10日（金）、13日（月）～16日（木）
新名神・高槻JCT～高槻IC（上下線）……9月6日（月）～10日（金）、13日（月）～16日（木）
京都縦貫道・大山崎JCT～長岡京IC（上下線）……9月6日（月）～10日（金）、13日（月）～16日（木）
京滋バイパス 久御山淀IC～大山崎JCT（上下線）……9月6日（月）～10日（金）、13日（月）～16日（木）