M4 VS カマロSS、速いのはどちらだ…『モータートレンド』の人気番組が日本初上陸

ディスカバリー・ジャパンは、動画配信サービスDplayにて、クルマ専門チャンネル『モータートレンド』のコンテンツとして日本初上陸となる新番組「Head 2 Head シーズン7」の配信を5月15日21時より開始する。

「Head 2 Head シーズン7」は、米国の自動車ジャーナリストのジェイソン・カミサとジョニー・リーバーマンが毎回2台の車をピックアップし、どちらがより速く走ることができるかを競う。スポーツカー、セダン、オープンカー、SUV、クラシックカーなど、登場する車種は様々。深い知識に裏付けされた判断力を生かし、対決を制するためのより優れたクルマを選び出せるのは一体どちらか? ジェイソンとジョニー、2人のプライドをかけた対決に注目だ。

なお、視聴にはDplayのプレミアムプランへの登録(有料)が必要。Dplayの「クルマ・バイク」カテゴリーにて5月15日21時以降、アクセスできる。

●Head 2 Head シーズン7(30分・全9話)

配信日時:5月15日(金)21時~

毎週金曜に3話ずつ配信予定

エピソード名:

BMW M4 VS シボレー・カマロSS

メルセデスAMG G65 VS アイコンFJ44

ベンテイガ VS モデルX P90Dルーディクラス

アルファロメオ4Cスパイダー VS アウディTTS

アキュラNSX VS 日産GT-R

シボレー・コルベット・グランドスポーツ VS ポルシェ911カレラS

アルピナB6 VS BMW M6

AMG S65 VS ベントレー・コンティネンタルGTブラックエディション

アルファロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ VS 全車