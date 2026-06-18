ローデ・シュワルツのeCallテストソリューション、セテコム・アドバンスドの認証試験に合格

ローデ・シュワルツは、独立系試験機関セテコム・アドバンスドによるHybrid eCallおよびNext Generation（NG）eCall試験ソリューションの認証試験に合格したと発表した。

セテコム・アドバンスドは、通信技術・自動車・医療技術・決済・認証分野などで製品試験および国際認証を提供する独立系試験機関だ。ローデ・シュワルツのソリューションは、CMX500無線通信テスタと、最新のeCall規制および規格への適合を実現する更新版eCallオプションをベースとしている。

Hybrid eCallの試験仕様であるEN 18052では、Hybridシステムが複数の伝送経路とプロトコルを組み合わせ、eCallが確実に目的地へ到達することを求めている。実際には、車両はNG eCall機能（4G/5G上のIP/IMSベース音声・データ通信）を使用しながら、通信エリアやサービス品質が低下した場合には従来のCS eCall（2G/3G）へ自動的にフォールバックする必要がある。

メーカーは、通話発信・最小データセット（MSD）の送信・GNSS位置情報の維持に加え、VoNR・VoLTE・回線交換フォールバックを含むさまざまなネットワーク環境下での明瞭な音声品質を確保できることを検証しなければならない。また、ハンドオーバー時や劣悪な無線環境下でもシステムが安定して動作し、CEN・ETSI・3GPPおよび各国の関連要件に適合することを実証する必要がある。

ローデ・シュワルツはeCall評価ソリューション「CMX-KA09x」を更新し、EN 18052:2025およびEN 17240:2024+A1:2026への適合をサポートした。CMX-KA099オプションはEN 18052:2025に基づくPSAP（Public Safety Answering Point）試験シナリオを完了し、CMX-KA098オプションはEN 17240:2024+A1:2026に基づくPSAP試験シナリオを完了した。これは欧州におけるNG eCall試験システム要件への適合に向けた重要なステップとなる。

両社は今回の協業を通じて、安全性を重視した次世代車載通信技術の迅速な普及を自動車業界で推進することを目指している。