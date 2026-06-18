ホーム プレミアム ビジネス 記事

ローデ・シュワルツのeCallテストソリューション、セテコム・アドバンスドの認証試験に合格

CMX500無線通信テスタは、eCallが確実に目的地へ到達することを保証するHybrid eCallオプションに対応
  • CMX500無線通信テスタは、eCallが確実に目的地へ到達することを保証するHybrid eCallオプションに対応

ローデ・シュワルツは、独立系試験機関セテコム・アドバンスドによるHybrid eCallおよびNext Generation（NG）eCall試験ソリューションの認証試験に合格したと発表した。

セテコム・アドバンスドは、通信技術・自動車・医療技術・決済・認証分野などで製品試験および国際認証を提供する独立系試験機関だ。ローデ・シュワルツのソリューションは、CMX500無線通信テスタと、最新のeCall規制および規格への適合を実現する更新版eCallオプションをベースとしている。

Hybrid eCallの試験仕様であるEN 18052では、Hybridシステムが複数の伝送経路とプロトコルを組み合わせ、eCallが確実に目的地へ到達することを求めている。実際には、車両はNG eCall機能（4G/5G上のIP/IMSベース音声・データ通信）を使用しながら、通信エリアやサービス品質が低下した場合には従来のCS eCall（2G/3G）へ自動的にフォールバックする必要がある。

メーカーは、通話発信・最小データセット（MSD）の送信・GNSS位置情報の維持に加え、VoNR・VoLTE・回線交換フォールバックを含むさまざまなネットワーク環境下での明瞭な音声品質を確保できることを検証しなければならない。また、ハンドオーバー時や劣悪な無線環境下でもシステムが安定して動作し、CEN・ETSI・3GPPおよび各国の関連要件に適合することを実証する必要がある。

ローデ・シュワルツはeCall評価ソリューション「CMX-KA09x」を更新し、EN 18052:2025およびEN 17240:2024+A1:2026への適合をサポートした。CMX-KA099オプションはEN 18052:2025に基づくPSAP（Public Safety Answering Point）試験シナリオを完了し、CMX-KA098オプションはEN 17240:2024+A1:2026に基づくPSAP試験シナリオを完了した。これは欧州におけるNG eCall試験システム要件への適合に向けた重要なステップとなる。

両社は今回の協業を通じて、安全性を重視した次世代車載通信技術の迅速な普及を自動車業界で推進することを目指している。

《森脇稔》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews