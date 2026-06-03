ホーム プレミアム ビジネス 記事

男女で温度差、夏レジャー向けにクルマ買い替える？　IDOMリセバ総研が調査

（イメージ）
  • （イメージ）
  • GWのドライブや夏の予定をふまえて、クルマの買い替え・買い増しを検討していますか？
  • 買い替え・買い増しを検討する理由は何ですか？

リセールバリュー総合研究所リセバ総研）は、全国の自家用車保有者432人を対象に「GWドライブとクルマとの向き合い方に関する意識調査」を実施した。GWのドライブ体験やコスト負担の実態に加え、夏のレジャー需要や買い替え意向について分析している。

●クルマの買い替え意向、男性が女性を上回る

調査によると、GWのドライブや夏の予定を踏まえたクルマの買い替え・買い増し意向では、男女間で大きな差がみられた。

「具体的に検討している」と回答した割合は男性12.5％に対し女性3.7％だった。「なんとなく考えている」を含めた検討層全体でも、男性37.5％、女性23.1％となり、男性の検討率が女性を大きく上回った。

●女性の8割が買い替えに慎重

いっぽう、「検討していない」と回答した女性は76.9％に達し、約8割が買い替えに慎重な姿勢を示した。GWのドライブ体験や夏のレジャー計画が、男性を中心にクルマ購入への関心を高めていることがうかがえる。

また、買い替え・買い増しを検討している131人に理由を聞いたところ、「夏のレジャー・車中泊に向いたクルマが欲しい」が48.1％で最多となった。

これに続き、「燃費の良いクルマ・維持費の安いクルマに乗り換えたい」が29.8％、「今のクルマが古くなった・故障が増えた」が26.7％、「車検のタイミングが近い」が26.0％となった。

●中古車相場が高いうちに

夏のレジャー需要が買い替え意向を後押しするいっぽうで、「中古車相場が高いうちに今のクルマを売りたい」と回答した人も15.3％に上った。中古車市場の動向を意識しながら次の車両選びを進める層の存在も浮き彫りとなった。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

IDOM（ガリバー）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews