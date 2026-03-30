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PECグループ、健康経営優良法人「ネクストブライト1000」に5年連続認定

PECグループが健康経営優良法人「ネクストブライト1000」に5年連続認定
  • PECグループが健康経営優良法人「ネクストブライト1000」に5年連続認定

太平洋精工・PECホールディングス（以下「PECグループ」）は、経済産業省より「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」に認定された。健康経営優良法人としての認定は今回で5年連続となる。

PECグループは、自動車用ヒューズの開発・製造を手がけ、国内シェア約9割・世界シェア約5割を誇る電気回路保護メーカーだ。クルマ社会の「安全と快適」を支える製品を生み出し続けるために、社員一人ひとりが心身ともに健康であることが欠かせないとの考えのもと、2021年に「健康宣言」を策定。社員とその家族の健康支援と働きやすい職場環境づくりを経営の重要課題として取り組んでいる。

「ネクストブライト1000」は、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度だ。第10回となる今回は、大規模法人部門に3765法人、中小規模法人部門に2万3085法人が認定された。「ネクストブライト1000」は中小規模法人部門の中でも特に優れた取り組みを実践している上位法人に贈られるもので、岐阜県内での認定はわずか30法人にとどまる。


《森脇稔》

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