ホーム プレミアム ビジネス 記事

いすゞ、第2四半期は減益も中期計画に手応え　北米・タイ市況を注視

いすゞエルフ4WD
  • いすゞエルフ4WD
  • いすゞエルフミオ4WD
  • 2026年3月期上期実績
  • 2026年3月期通期見通し
  • いすゞギガ・トラクター
  • 2026年3月期上期実績営業利益増減分析
  • 2026年3月期上期実績
  • いすゞD-MAX EV

いすゞ自動車は11月12日、2026年3月期第2四半期（2025年4～9月）の連結決算を発表した。販売台数の増加と価格改定によるプラス効果があったいっぽうで、為替影響や資材費上昇、米国関税影響などが響き、営業利益は前年同期比で280億円減少した。


◆中間期業績の概要

●増収減益

売上収益は前年同期を上回ったが、営業利益・純利益はともに減少した。為替の円高影響や商用車（CV。トラックおよびバス）の仕向構成悪化、資材費や物流費の上昇が主な減益要因である。売上収益は対前年中間期比5.4％プラスの1兆6373億0900万円、営業利益は21.1％マイナスの1046億4900万円、純利益は11.1％マイナスの698億2300万円だった。

いすゞ自動車の山北文也執行役員CFOは「損益は、販売台数の増加・価格対応の推進によるプラス影響はあったが、為替影響・CVの仕向構成悪化・米国関税影響・資材費等の上昇によるマイナス影響が上回り、営業利益は減益となった」と総括する。

●国内CVは想定通りプラス、タイLCVは厳しい市況

販売面では、日本国内CVがおおむね想定通りに台数を伸ばした。国内全需は、他社影響により、普通トラック（大型トラックおよび中型トラック）は前年同期並の36万7000台、小型トラック（2-3トンクラス）は18％マイナスとなった。いすゞとUDトラックス合計でのシェアは、普通トラック、小型トラックともに増加し、普通トラックが59％、小型トラックが51％となり、両カテゴリで50％超のシェアを獲得した。

海外CVは北米向けが販売サイドの在庫調整で減少したものの、中近東・アフリカ向けが好調で、全体としては増加した。国内CV販売は4万4000台で7％プラス、グローバルCV販売は15万9000台で7％プラスだった。

小型商用車（LCV。1トン積みピックアップトラックおよび派生車）のタイ国内販売は依然として厳しい市況が続いたが、前年同期の在庫調整の反動で台数は増加。30％プラスの2万2000台だった。輸出は中近東向けが減少したが、アフリカ・オセアニア向けの拡大で全体として増加した。グローバルLCV販売台数は12％プラスの12万3000台だった。

CVとLCVの合計のグローバル販売台数は9％プラスの28万2000台となった。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

いすゞ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES