ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『2030年に向けたOEM各社の戦略をトップアナリストが分析 ～関税と市場動向から勝ち筋を読む～』

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『2030年に向けたOEM各社の戦略をトップアナリストが分析 ～関税と市場動向から勝ち筋を読む～』
  • 【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『2030年に向けたOEM各社の戦略をトップアナリストが分析 ～関税と市場動向から勝ち筋を読む～』
視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



講師：大和証券株式会社 エクイティ調査部 チーフアナリスト 箱守英治 氏

「CASE」というキーワードを一時ほどは見聞きしなくなったが、100年に1度の大変革期は間違いなく到来している。米国関税により、グローバリゼーション（輸出ビジネス）を前提とした日系自動車産業のビジネスモデルは危うさを露呈し、またBYDに代表される中国勢が存在感を一気に増してきた。BEV化の遅れ、HEVの隆盛は日系メーカーに追い風だが、油断は禁物。むしろ、新たな市場競争時代を見据え、足元、日系OEM各社は地域・商品・技術戦略を加速しており、各社間の戦略差が一段と際立ってきた。自動車セクターでアナリストランキング9年連続一位を獲得しているアナリストが、2030年に向けたOEM各社戦略を分析する。

1. アナリスト最大の特徴は「広さと分析力」。自動車市場・各OEM間の横比較で分析することで、各OEMの状況・戦略の方向・その妥当性を紹介していく。
2. 自動車市場分析。特に関税時代の米国、中国勢伸長のアセアンを深堀する。
3. OEM各社の戦略
（1）トヨタは全方位戦略を継続。HEVでは他社の追随を許さず、特に米国パフォーマンス版HEVは独占状態、中国でも反転の糸口が見え始めてきた。
（2）縮小均衡が急務な日産、米国強化を目論むも単独施策の限界が見えるホンダと、両社の協業は必然と見える。ホンダはHEV+NOAでの展開も発表。アセアン主軸の三菱自も補完関係にある。
（3）スズキはインド市場シェアの巻き返し局面、スバルは米国主軸揺るがず、マツダは米国に次ぎ日本アセアンの強化を狙う。
4. 質疑応答

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー見逃し配信

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES