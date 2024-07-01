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【調査レポート】メガサプライヤー調査 （ボッシュ、ZF、デンソー編）

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レポートタイトル

メガサプライヤー調査（ボッシュ、ZF、デンソー編）

調査概要

自動車業界の進化は加速し続けている。特にメガサプライヤーは、EV、自動運転、SDV、カーボンニュートラルといった次世代技術の実現に向けて、莫大な投資と変革を推進している。本レポートでは、業界を牽引するグローバル・メガサプライヤーの中でも、特に売上高が大きいトップ3企業（ボッシュ、ZF、デンソー）に焦点を当て、詳細な分析を行った。

●主要企業調査（グローバル・サプライヤーTOP20 横並び比較）
・トップ20のメガサプライヤーの基本情報、および主要な財務情報（売上高、営業利益率、研究開発投資額、負債比率、ROA、ROE）を調査
●個社詳細調査（グローバル・メガサプライヤーTOP3 詳細調査）
・売上高、営業利益、ROA、ROE、負債比率など、各社の財務状況や財務健全性を調査し多角的に評価
・事業別および地域別セグメント売上構成比を調査
・研究開発への投資状況や、研究開発体制を調査
・直近のM&A動向（買収、売却、出資）を調査
・EV、自動運転、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）、カーボンニュートラルに関する最新の動向を調査

本レポートで取り上げた20社は以下の通りである

Bosch、ZF Friedrichshafen、デンソー、Hyundai Mobis、Continental、Magna International、アイシン、住友電気工業、FORVIA (Faurecia)、Valeo、Lear Corporation、Aptiv、Schaeffler、Nidec、BorgWarner、トヨタ紡織、パナソニックオートモーティブシステムズ、JTEKT、American Axle & Manufacturing、日本精工 (NSK)

目次

・調査概要
・調査対象
・調査方法
・エグゼクティブサマリ
・調査結果詳細
　ボッシュ
　ZF
　デンソー

調査結果サマリー

■調査対象

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■エグゼクティブサマリー（1/5）

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■エグゼクティブサマリー（5/5）

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■調査結果詳細（ボッシュ）

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発刊日

2024年7月1日

ページ数

PDFファイルA4全35ページ

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《レスポンス編集部》

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