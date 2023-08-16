ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

1位はスバルの人事について…人事情報ランキング　2023年上期

人事情報
  • 人事情報
  • スバル本社
  • 本田技研工業本社
  • 日産自動車グローバル本社
  • 三菱電機

2023年上期（1月1日～7月31日）に掲載された人事情報に関する記事をランキング形式でご紹介します。上位にはスバルや日野自動車、日立アステモが並びました。


1位） SUBARU・人事情報　2023年5月1日付214 Pt.
SUBARUは、2023年5月1日付の取締役および監査役の異動ならびに執行役員の異動、担当業務の変更について発表しました。

戸田真介常務執行役員
新職：海外第二営業本部、経営企画本部海外第二営業本部副本部長兼経営企画本部副本部長
https://response.jp/article/2023/04/07/369645.html

2位） 日野自動車・人事異動　2023年2月1日付149 Pt.
日野自動車は、2023年2月1日付の専務役員、CxO、機能長人事について発表しました。
https://response.jp/article/2023/01/18/366509.html

3位） 日立Astemo・人事情報　2023年4月1日付93 Pt.
日立Astemoは、2023年4月1日付のエグゼクティブオフィサー（執行役員）異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/22/368934.html

4位） ホンダ・人事情報　2023年4月1日付・2023年6月開催予定定時株主総会日付91 Pt.
本田技研工業（ホンダ）は、2023年6月開催予定の定時株主総会日付の取締役人事と、2023年4月1日付の代表執行役、執行役および執行役員人事について発表しました。

竹内弘平取締役←取締役代表執行役副社長
青山真二取締役代表執行役副社長←取締役執行役専務
ほか
https://response.jp/article/2023/01/30/366961.html

5位） デンソー・人事情報　 2023年4月1日付84 Pt.
デンソーは、2023年4月1日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/04/14/369925.html

6位） 日産自動車・人事情報　2023年4月1日付81 Pt.
日産自動車は、2023年4月1日付の役員体制の変更について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/14/368620.html

7位） ルネサスエレクトロニクス・人事情報　2023年3月30日付77 Pt.
ルネサスエレクトロニクスは、2023年3月30日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/06/368314.html

8位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2023年4月1日付73 Pt.
ニデック（旧＝日本電産）は、2023年4月1日付の副社長執行役員5名の人事と役員の一部交代、新たな担当職務について発表しました。

永守重信代表取締役会長：最高経営責任者
小部博志代表取締役社長執行役員：最高執行責任者、3Q6S担当
ほか
https://response.jp/article/2023/04/14/369915.html

9位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2023年5月1日付71 Pt.
ニデック（旧 日本電産）は、2023年5月1日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/05/01/370552.html

10位） 三菱電機・人事情報　2023年4月1日付67 Pt.
三菱電機は、2023年4月1日付の執行役職務分掌の見直しについて発表しました。
https://response.jp/article/2023/02/20/367796.html
《高木啓》

あわせて読みたい

レスポンス ビジネスメールマガジン（無料）に登録しませんか？

【ビジネスメールマガジン】金曜の朝7時にCASEやMaaS関連の最新トピックや注目プレイヤー、調査レポートやセミナーに関する情報をお届けします。有料の会員限定記事も月3本まで閲覧可能です。（利用規約個人情報の取扱い

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集

SUBARU スバル（コーポレート、企業動向）

人事情報

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES