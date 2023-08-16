1位はスバルの人事について…人事情報ランキング　2023年上期

2023年上期（1月1日～7月31日）に掲載された人事情報に関する記事をランキング形式でご紹介します。上位にはスバルや日野自動車、日立アステモが並びました。
1位） SUBARU・人事情報 2023年5月1日付：214 Pt.
SUBARUは、2023年5月1日付の取締役および監査役の異動ならびに執行役員の異動、担当業務の変更について発表しました。
戸田真介常務執行役員
新職：海外第二営業本部、経営企画本部海外第二営業本部副本部長兼経営企画本部副本部長
https://response.jp/article/2023/04/07/369645.html
2位） 日野自動車・人事異動 2023年2月1日付：149 Pt.
日野自動車は、2023年2月1日付の専務役員、CxO、機能長人事について発表しました。
https://response.jp/article/2023/01/18/366509.html
3位） 日立Astemo・人事情報 2023年4月1日付：93 Pt.
日立Astemoは、2023年4月1日付のエグゼクティブオフィサー（執行役員）異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/22/368934.html
4位） ホンダ・人事情報 2023年4月1日付・2023年6月開催予定定時株主総会日付：91 Pt.
本田技研工業（ホンダ）は、2023年6月開催予定の定時株主総会日付の取締役人事と、2023年4月1日付の代表執行役、執行役および執行役員人事について発表しました。
竹内弘平取締役←取締役代表執行役副社長
青山真二取締役代表執行役副社長←取締役執行役専務
ほか
https://response.jp/article/2023/01/30/366961.html
5位） デンソー・人事情報 2023年4月1日付：84 Pt.
デンソーは、2023年4月1日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/04/14/369925.html
6位） 日産自動車・人事情報 2023年4月1日付：81 Pt.
日産自動車は、2023年4月1日付の役員体制の変更について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/14/368620.html
7位） ルネサスエレクトロニクス・人事情報 2023年3月30日付：77 Pt.
ルネサスエレクトロニクスは、2023年3月30日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/03/06/368314.html
8位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年4月1日付：73 Pt.
ニデック（旧＝日本電産）は、2023年4月1日付の副社長執行役員5名の人事と役員の一部交代、新たな担当職務について発表しました。
永守重信代表取締役会長：最高経営責任者
小部博志代表取締役社長執行役員：最高執行責任者、3Q6S担当
ほか
https://response.jp/article/2023/04/14/369915.html
9位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年5月1日付：71 Pt.
ニデック（旧 日本電産）は、2023年5月1日付の人事異動について発表しました。
https://response.jp/article/2023/05/01/370552.html
10位） 三菱電機・人事情報 2023年4月1日付：67 Pt.
三菱電機は、2023年4月1日付の執行役職務分掌の見直しについて発表しました。
https://response.jp/article/2023/02/20/367796.html