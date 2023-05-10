レポートタイトル

中国・新興EVメーカー調査

調査概要

本レポートでは、中国における新興EVメーカーの動向を調査/整理することで、モビリティビジネスに取り組む事業者/担当者の業界知見獲得の一助や、事業開発/事業戦略立案などに資することを目的とし、中国の新興EVメーカー18社それぞれの販売台数に基づき①大手（5社）、②中堅（3社）、③中小（10社）の3グループに分類し、各社の整理・分析を行った。（①年間販売台数10万以上と定義、②年間販売台数1万台以上と定義、③年間販売台数1万台未満と定義）

＜調査対象＞

■大手（5社）

合衆新能源汽車 (Hozon New Energy)

理想汽車 (Li Auto)

蔚来汽車 (NIO)

小鵬汽車 (XPeng)

零跑汽車 (Leapmotor)

■中堅（3社）

吉麦新能源 (Jemmell New Energy)

威馬汽車 (WM Motor Technology Group)

合創汽車科技 (Hycan)

■中小（10社）

北京宏瑞汽車科技 (Henrey)

愛馳汽車 (Aiways)

雷丁汽車 (Letin)

賽力斯汽車 (SERES)

開沃新能源汽車 (Skywell New Energy)

雲度新能源汽車 (YUDO New Energy)

智己汽車 (Zhiji Motor)

華人運通 (Human Horizons)

華晨新日新能源汽車 (Brilliance Xinri)

電咖汽車 (DearCC)

発刊日

2023年5月9日

ページ数

PDFファイルA4全50ページ

販売価格

198,000円（税込）※プレミアム会員は無料

調査結果サマリー

■調査対象

【調査レポート】中国・新興EVメーカー調査

■全体サマリ

【調査レポート】中国・新興EVメーカー調査

■Hozon New Energy (合衆新能源汽車)

【調査レポート】中国・新興EVメーカー調査

■Hozon New Energy (合衆新能源汽車)

【調査レポート】中国・新興EVメーカー調査

■目次

【調査レポート】中国・新興EVメーカー調査

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