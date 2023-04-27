【EVリスキリング講座 2023】EV分解によるEV用パワーエレクトロニクス最前線と次世代EV用パワーエレクトロニクス技術動向

テーマ：EV分解によるEV用パワーエレクトロニクス最前線と次世代EV用パワーエレクトロニクス技術動向

講師：名古屋大学大学院 工学研究科 電気工学専攻／名古屋大学 未来材料・システム研究所 パワーエレクトロニクス研究室 山本 真義 氏

レベル：中級

ライブラリー：EV技術

収録日：2023年4月