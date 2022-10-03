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巣ごもり需要で重要性が認知？「トラックドライバー」求人への関心高まる

「トラックドライバー」「トラック運転手」をキーワードとした仕事検索数の推移
  • 「トラックドライバー」「トラック運転手」をキーワードとした仕事検索数の推移
  • 佐山 高広（さやま たかひろ）公益社団法人全日本トラック協会 経営改善事業部次長
  • 「ドライバー」「運転手」をキーワードとした仕事検索数の推移
《中野 龍太》

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