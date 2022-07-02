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【未来出行最新案例】日本未来出行联盟大会 线上・免费，日本专家直播演讲在7月28号举行

【未来出行最新案例】日本未来出行联盟大会 线上・免费，日本专家直播演讲在7月28号举行
  • 【未来出行最新案例】日本未来出行联盟大会 线上・免费，日本专家直播演讲在7月28号举行

丰田汽车旗下未来出行研究机构“日本・现代文化研究所”与日本最大汽车媒体网站Response的运营商“IID公司”共同将邀请日本政府，企业，高校，研究机构嘉宾演讲“日本未来出行联盟大会”举行。

第一届，将从较广泛的视角和立场，介绍日本在电动化・信息化・智能化进展方面的最新案例，同时探讨未来产业，事业战略方向和市场趋势等等。在7月28日（星期四）举行，可免费在线日本直播观看。当天随时可以进出在线会议室，只要链接下面Zoom网址（不需提前报名）。

演讲时间表

* 时间为中国北京时间，有中文翻译直播。
＜13:00-13:05＞ 开幕词　　　　　　　　
　　　　　　　　 - 现代文化研究所 白木节生 董事致
＜13:05-13:35＞ “如何致力于自动驾驶的实现”
　　　　　　　　 - 国土交通省（日本中央政府交通省）汽车局自动驾驶战略室 多田善隆 室长
＜13:40-14:10＞ “挑战出行解决方案”　　　　　　　
　　　　　　　　 - 松下控股株式会社出行解决方案负责人 村濑恭通 先生
＜14:15-14:45＞ “日产汽车关于车联网和服务‘现在’与‘未来’”
　　　　　　　　 - 日产汽车株式会社车联网＆服务技术开发总部互联技术开发＆服务运营部部长
　　　　　　　　 　兼软件＆用户体验开发部部长 村松寿郎 先生
＜14:50-15:20＞ “5G的高度化发展与6G对下一代出行的影响”
　　　　　　　　 - NTT DoCoMo株式会社首席技术架构师 中村武宏 先生
＜15:25-15:55＞ “出行领域的网络安全加强与价值提升”
　　　　　　　　 - 名古屋大学研究生院情报学研究科附属嵌入式系统研究中心 仓地亮 特聘副教授
＜16:00-16:30＞ “汽车记者对可用性改进的观点”
　　　　　　　　 - 国际汽车专家 清水和夫 老师


↓　线 上 直 播　↓
https://zoom.us/j/93724960707?pwd=TUM3ZGlpUERhUUlpSU1LMzNOSmx3dz09
Zoom ID：937 2496 0707　PW：021941

「日文・Japanese」

日期：2022年7月28日（星期四）13:00～16:30 北京时间
主办单位：现代文化研究所(*)、IID公司
协办单位：中国智能网联汽车产业创新联盟
活动方式：利用Zoom Live（无需账号也可观看）
参加费用：免费（活动时间内随时可以进出在线会议室）

* 现代文化研究所为丰田汽车株式会社全资拥有的调查・研究公司。成立于1968年，致力于培养日本“汽车文化”，支援包括丰田集团在内的日本企业的全球业务战略、销售和营销活动，尤其在中国的市场拓展、本地业务扩展等方面给与了长达30多年的大力支持。此次，将在全球最大市场中国的车联网产官学联盟组织“CAICV”的支持下，在出行最前沿举办本次座谈会（将来还准备介绍中国企业的最新事例）。

＜活动咨询＞　现代文化研究所　廖静南先生（j-liao@gendai.co.jp；中文・日文）
　　　　　　　　　　　　　　　八杉理先生（o-yasugi@gendai.co.jp；日文・中文）

《レスポンス編集部》

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