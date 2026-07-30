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豊田自動織機・人事情報 2026年6月1日付
2026年7月30日（木）05時45分
2026年7月30日（木）05時45分
豊田自動織機（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：伊藤 浩一）は、2026年6月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
《中島 丈晴》
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