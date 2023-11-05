ホンダ、日産などで異動アリ…『人事情報』ランキング　10月掲載

2023年10月01日～2023年10月31日掲載の人事情報記事のアクセス数を元に、独自ポイントでランキング集計しました。ホンダ、日産自動車の部長級人事異動の他、三菱電機の職務分掌変更、いすゞ自動車役員の職務変更などが注目されています。
1位） ホンダ・人事情報 2023年10月1日付：226 Pt.
四輪事業本部四輪開発センターの松井充氏を四輪事業本部四輪開発センターICE完成車開発統括部＜統括部長＞に任命。
https://response.jp/article/2023/10/02/375518.html
2位） 日産自動車・人事情報 2023年10月1日付：120 Pt.
部長級人事異動10名。
https://response.jp/article/2023/10/10/375750.html
3位） 三菱電機・人事情報 2023年10月1日付：119 Pt.
執行役の職務分掌見直しと上席執行役員の職務分掌見直し。
https://response.jp/article/2023/10/02/375512.html
4位） いすゞ自動車・人事情報 2023年10月1日付：119 Pt.
https://response.jp/article/2023/10/10/375757.html
5位） トヨタ紡織・人事情報 10月1日付：87 Pt.
https://response.jp/article/2023/10/11/375773.html
6位） 日立Astemo・人事情報 2023年9月30日付・10月1日付：82 Pt.
相田圭一取締役が退任、本田技研工業株式会社執行職 ホンダ・デベロップメント・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ シニアバイスプレジデントの中尾芳門氏が取締役に新任。
https://response.jp/article/2023/10/10/375729.html
7位） マツダ・人事情報 2023年10月1日付：82 Pt.
マツダは、梅下隆一を常務執行役員電動化推進担当に任命。旧職は常務執行役員北米事業統括補佐、マツダモーターオブアメリカ, Inc. （マツダノースアメリカンオペレーションズ）副社長。
https://response.jp/article/2023/10/05/375620.html
8位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年10月1日付：71 Pt.
https://response.jp/article/2023/10/02/375516.html
9位） SUBARU・人事情報 2023年10月1日付：53 Pt.
モノづくり本部 モノづくり本部長兼群馬製作所長に渡邊郁夫執行役員。旧職は製造本部 製造本部長兼群馬製作所長。
https://response.jp/article/2023/10/10/375747.html
10位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年10月1日付：42 Pt.
https://response.jp/article/2023/10/30/376289.html