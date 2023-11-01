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【無料ご招待キャンペーン対象セミナー】11月・12月開催分…EV充電、ホンダ、トヨタ他

無料ご招待キャンペーン対象セミナー
  • 無料ご招待キャンペーン対象セミナー
  • 【オンラインセミナー】EV充電インフラビジネス最前線～5社の取組み～
  • 【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.6 ホンダ
  • 【オンラインセミナー】東南アジア自動車市場における電動化の今後とEV産業～日系OEMや部品産業の脅威と機会～
  • 【池田直渡の着眼大局セミナー】第1回 ～トヨタの技で、モノづくりの未来を変える～

レスポンスではスタンダード会員、無料会員の方を対象に、有料セミナーの無料ご招待キャンペーンを実施しています。

スタンダード会員（980円）の方は当選確率が25倍UP！　この機会にぜひご利用ください。

※セミナー無料ご招待キャンペーン
・お申込締切後に厳正なる抽選の上、当選者を決定させていただきます。
・当選者には、開催日の2週間前に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

11/22開催【オンラインセミナー】EV充電インフラビジネス最前線～5社の取組み～

【オンラインセミナー】EV充電インフラビジネス最前線～5社の取組み～【オンラインセミナー】EV充電インフラビジネス最前線～5社の取組み～

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：11月6日
通常申込締め切り：11月20日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2023/10/18/375945.html

11/29開催【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.6 ホンダ

【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.6 ホンダ【Season2】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.6 ホンダ

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：11月13日
通常申込締め切り：11月27日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2023/10/13/375828.html

12/1開催 東南アジア自動車市場における電動化の今後とEV産業～日系OEMや部品産業の脅威と機会～

【オンラインセミナー】東南アジア自動車市場における電動化の今後とEV産業～日系OEMや部品産業の脅威と機会～【オンラインセミナー】東南アジア自動車市場における電動化の今後とEV産業～日系OEMや部品産業の脅威と機会～

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：11月15日
通常申込締め切り：11月29日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2023/10/13/375842.html

12/12開催 【池田直渡の着眼大局セミナー】第1回 ～トヨタの技で、モノづくりの未来を変える～

【池田直渡の着眼大局セミナー】第1回 ～トヨタの技で、モノづくりの未来を変える～【池田直渡の着眼大局セミナー】第1回 ～トヨタの技で、モノづくりの未来を変える～

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：11月26日
通常申込締め切り：12月8日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2023/10/27/376201.html

《レスポンス編集部》

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