レポートタイトル
コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査
調査概要
本レポートは、これまで伝統的に自動車メーカーに対して素材/部品/技術を提供し、かつコネクテッド関連技術/サービスに関して具体的な取り組みをグローバル規模で展開しているサプライヤー（日系14社、欧州系11社、米系10社、中国系8社）を対象に、コネクティッド関連の売上と売上に占めるコネクティッド領域の割合の他、「技術/インフラ」および「サービス」の2つに大きく分けて各社の整理・分析を行った。
＜調査対象＞
■日系
デンソー
アイシン
アルプスアルパイン
パナソニック
パイオニア
三菱電機
東海理化
東芝
日立
NEC
NTT
KDDI
ソフトバンク
ワークスモバイル
■欧州系
Continental
Bosch
Forvia (Faurecia)
ZF
Valeo
Siemens
Ericsson
Infineon
Deutsche Telekom
Telefonica
Orange
■米国系
Aptiv
Visteon
Harman
Qualcomm
IBM
Cerence
SoundHound
Verizon
AT&T
Cisco
■中国系
Baidu
Alibaba
Tencent
Huawei
Cihina Unicom
China Mobile
China Telecom
ZTE
発刊日
2023年3月9日
ページ数
PDFファイルA4全41ページ
販売価格
176,000円（税込）※プレミアム会員は無料
調査結果サマリー【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査 【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査
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