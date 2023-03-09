レポートタイトル

コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

調査概要

本レポートは、これまで伝統的に自動車メーカーに対して素材/部品/技術を提供し、かつコネクテッド関連技術/サービスに関して具体的な取り組みをグローバル規模で展開しているサプライヤー（日系14社、欧州系11社、米系10社、中国系8社）を対象に、コネクティッド関連の売上と売上に占めるコネクティッド領域の割合の他、「技術/インフラ」および「サービス」の2つに大きく分けて各社の整理・分析を行った。

＜調査対象＞

■日系

デンソー

アイシン

アルプスアルパイン

パナソニック

パイオニア

三菱電機

東海理化

東芝

日立

NEC

NTT

KDDI

ソフトバンク

ワークスモバイル

■欧州系

Continental

Bosch

Forvia (Faurecia)

ZF

Valeo

Siemens

Ericsson

Infineon

Deutsche Telekom

Telefonica

Orange



■米国系

Aptiv

Visteon

Harman

Qualcomm

IBM

Cerence

SoundHound

Verizon

AT&T

Cisco



■中国系

Baidu

Alibaba

Tencent

Huawei

Cihina Unicom

China Mobile

China Telecom

ZTE



発刊日

2023年3月9日



ページ数

PDFファイルA4全41ページ



販売価格

176,000円（税込）※プレミアム会員は無料



調査結果サマリー

【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

【調査レポート】コネクテッド領域におけるサプライヤー動向調査

調査レポートのダウンロードおよび購入

プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。

無料会員・シルバー会員につきましては購入が可能です。

レポートダウンロード・購入はこちらから