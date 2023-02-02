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【調査レポート】CES2023 モビリティ関連調査

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レポートタイトル

CES2023 モビリティ関連調査

調査概要

本レポートは、3年ぶりの本格開催となったCES2023の現地取材を行い、主要なプレスカンファレンスとキーノートの他、注目の出展企業20社をまとめた。今回のCESの出展社数は約3,200社、来場者数は11.5万人。約140の国から参加者が集まった。

＜調査対象＞
プレスイベント：BOSCH、ZF、Valeo、Continental、Sony Honda Mobility、BWM

一般公開（取材企業）：Blink Charging、BMW、BOSCH、BRIDGESTONE、CARIAD、CENTRO、GENTEX、Hyundai Mobis、Indy Autonomous Challenge、John Deere、Mercedes Benz、Mobileye、PACCAR、Qualcomm、Stellantis、Togg、TOYOTA BOSHOKU、Vegas Loop、Vin Fast、Volkswagen、

発刊日
2023年1月31日

ページ数

PDFファイルA4全25ページ

販売価格

165,000円（税込）※プレミアム会員は無料

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

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プレスカンファレンス（6社）

Sony Honda Mobility

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■出典企業（20社）

CENTRO、Qualcomm

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■目次

レポートの目次は以下となります。

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《レスポンス編集部》

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