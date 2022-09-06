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9/15申込締切【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダ

9/15申込締切【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダ
  • 9/15申込締切【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダ

株式会社イードは、【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダを9月20日（火）に開催します。プレミアム会員は無料、プレミアム会員以外の方は参加費24,750円となります。開催前営業日の夕刻に視聴のためのご案内をお送りいたします。

セミナー申込はこちら(銀行振込)

vol.10 マツダ
カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション
～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）

ゲスト講師

小島岳二 氏
マツダ株式会社　常務執行役員

木下浩志 氏
マツダ株式会社　経営戦略室　カーボンニュートラル統括主査




本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎月1回、OEMよりゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社のCASE関連の取組みの今とこれからを聴き出していきます。（ゲスト講演約60分、対談や参加者からの質疑応答約30分）

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開催日時：2022年9月20日（火）10:30～12:00
申込締切：2022年9月15日（木）12:00
主催：株式会社イード
参加費：1名につき24,750円（プレミアム会員は無料）
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第10回目のゲストは、マツダ株式会社　常務執行役員　小島岳二氏
マツダ株式会社　経営戦略室　カーボンニュートラル統括主査　木下浩志 氏

「カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）」をテーマに講演いただきます。

※講演概要は準備中

プロフィール

マツダ株式会社　常務執行役員　小島 岳二 氏
※準備中

マツダ株式会社　経営戦略室　カーボンニュートラル統括主査　木下 浩志 氏
※準備中

ナカニシ自動車産業リサーチ　代表アナリスト　中西　孝樹 氏
1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。

主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。・開催前日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。・参加費は1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

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《レスポンス編集部》

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