9/15申込締切【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダ

株式会社イードは、【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダを9月20日（火）に開催します。プレミアム会員は無料、プレミアム会員以外の方は参加費24,750円となります。開催前営業日の夕刻に視聴のためのご案内をお送りいたします。
vol.10 マツダ
カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション
～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）
ゲスト講師
小島岳二 氏
マツダ株式会社 常務執行役員
木下浩志 氏
マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査
本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎月1回、OEMよりゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社のCASE関連の取組みの今とこれからを聴き出していきます。（ゲスト講演約60分、対談や参加者からの質疑応答約30分）
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開催日時：2022年9月20日（火）10:30～12:00
申込締切：2022年9月15日（木）12:00
主催：株式会社イード
参加費：1名につき24,750円（プレミアム会員は無料）
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第10回目のゲストは、マツダ株式会社 常務執行役員 小島岳二氏
マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査 木下浩志 氏
「カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）」をテーマに講演いただきます。
※講演概要は準備中
プロフィール
マツダ株式会社 常務執行役員 小島 岳二 氏
※準備中
マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査 木下 浩志 氏
※準備中
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト 中西 孝樹 氏
1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。