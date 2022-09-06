9/15申込締切【連続セミナー】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.10 マツダ

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vol.10 マツダ

カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション

～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）

ゲスト講師

小島岳二 氏

マツダ株式会社 常務執行役員

木下浩志 氏

マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査





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開催日時：2022年9月20日（火）10:30～12:00

申込締切：2022年9月15日（木）12:00

主催：株式会社イード

参加費：1名につき24,750円（プレミアム会員は無料）

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第10回目のゲストは、マツダ株式会社 常務執行役員 小島岳二氏

マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査 木下浩志 氏

「カーボンニュートラルに向けたマツダのマルチソリューション～電動化・バイオディーゼル実証など～（仮題）」をテーマに講演いただきます。



※講演概要は準備中



プロフィール

マツダ株式会社 常務執行役員 小島 岳二 氏

※準備中

マツダ株式会社 経営戦略室 カーボンニュートラル統括主査 木下 浩志 氏

※準備中

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト 中西 孝樹 氏

1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。

主催

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