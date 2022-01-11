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ヤリス が初のトップ、N-BOX のV5を阻止　2021年車名別

トヨタ・ヤリス
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日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月11日、2021年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。トヨタ『ヤリス』が暦年の販売台数で初のトップとなった。

ヤリスは前年比40.3％増となる21万2927台を販売。5年連続トップを狙うホンダ『N-BOX』は同3.6％減の18万8940台にとどまり、2位転落となった。3位には前年10位だったトヨタ『ルーミー』が急浮上。同54.5％増の13万4801台と好調だった。

◆2021年車名別新車販売台数ランキング

1位［2位］：トヨタ・ヤリス　21万2927台（40.3％増・2年連続増）
2位［1位］：ホンダN-BOX　18万8940台（3.6％減・2年連続減）
3位［10位］：トヨタ・ルーミー　13万4801台（54.5％増・2年ぶり増）
4位［3位］：スズキ・スペーシア　12万8881台（7.8％減・2年連続減）
5位［4位］：ダイハツ・タント　11万6912台（9.8％減・2年連続減）
6位［6位］：トヨタ・カローラ　11万0865台（6.3％減・4年ぶり減）
7位［7位］：ダイハツ・ムーヴ　9万5840台（8.0％減・4年連続減）
8位［9位］：トヨタ・アルファード　9万5049台（4.7％増・5年連続増）
9位［17位］：日産ノート　9万0177台（24.9％増・4年ぶり増）
10位［15位］：日産ルークス　8万4748台（16.4％増・2年ぶり増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》

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