ヤリス が初のトップ、N-BOX のV5を阻止　2021年車名別

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月11日、2021年（1～12月）の車名別新車販売台数（速報）を発表。トヨタ『ヤリス』が暦年の販売台数で初のトップとなった。

ヤリスは前年比40.3％増となる21万2927台を販売。5年連続トップを狙うホンダ『N-BOX』は同3.6％減の18万8940台にとどまり、2位転落となった。3位には前年10位だったトヨタ『ルーミー』が急浮上。同54.5％増の13万4801台と好調だった。

◆2021年車名別新車販売台数ランキング

1位［2位］：トヨタ・ヤリス 21万2927台（40.3％増・2年連続増）

2位［1位］：ホンダN-BOX 18万8940台（3.6％減・2年連続減）

3位［10位］：トヨタ・ルーミー 13万4801台（54.5％増・2年ぶり増）

4位［3位］：スズキ・スペーシア 12万8881台（7.8％減・2年連続減）

5位［4位］：ダイハツ・タント 11万6912台（9.8％減・2年連続減）

6位［6位］：トヨタ・カローラ 11万0865台（6.3％減・4年ぶり減）

7位［7位］：ダイハツ・ムーヴ 9万5840台（8.0％減・4年連続減）

8位［9位］：トヨタ・アルファード 9万5049台（4.7％増・5年連続増）

9位［17位］：日産ノート 9万0177台（24.9％増・4年ぶり増）

10位［15位］：日産ルークス 8万4748台（16.4％増・2年ぶり増）

※［］内は前年順位、（）内は前年比