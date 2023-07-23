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【夏休み】ジープの祭典「Camp Jeep」、ふもとっぱらキャンプ場でアウトドアイベントと同時開催

Camp Jeep 2023 with Feel EARTH × 学びの森
  • Camp Jeep 2023 with Feel EARTH × 学びの森

ジープのファンイベント「Jeep Festival」が「Camp Jeep」として4年ぶりに復活。キャンプイベント「Feel EARTH」と共同で8月5～6日の2日間、「ふもとっぱらキャンプ場」（静岡県富士宮市）全エリア貸切で開催する。

Feel EARTHは、ADDIXが発行するアウトドア雑誌『フィールドライフ』、『PEAKS』、『ランドネ』がプロデュースするキャンプ・アウトドアイベント。今年はこのFeel EARTHと共催、「Camp Jeep 2023 with Feel EARTH × 学びの森」として、充実の2日間を提供する。

会場内の特設コースではジープに同乗する体感試乗を開催。また、日本全国から集まったジープオーナーで集合写真を撮影する。このほか、バンジートランポリン、アウトドア料理教室、カレー対決、キャンプファイヤー、音楽ライブなど、多種多様なラインアップで来場者を迎える。

また、ジープオーナーには、エクスクルーシブな雰囲気を味わえるラウンジをイメージした専用スペースをメイン会場に用意。オーナー限定の特別コンテンツも楽しめる。帰路ではジープオーナーが列を組んでコンボイ走行を行う。

チケットはフリーオートキャンプ2デイズが高校生以上7000円、小中学生3000円などで発売中。

《纐纈敏也＠DAYS》

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