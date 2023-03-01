レポートタイトル
車載二次電池の市場動向
調査概要
本レポートは、車載二次電池の市場動向、欧州・中国・北米・日本における自動車OEM、LIBメーカーについて整理・分析を行った。
＜調査対象＞
マーケット：欧州・中国・北米・日本
プレーヤー：自動車OEM・LIBメーカー
＜目次＞
我が国におけるCO2排出の現状
エンジン車規制に関する世界動向
世界EV販売トレンド
OEMとLIBメーカー提携関係
LIBメーカーシェア
⾞載LIBの⽤途別特性
LIBの⾞載例
液系LIB技術概要
液系LIBのバリエーション
液系LIBの進化
⼆次電池のエコスステム
全固体LIBのロードマップ
全固体LIBによる液系LIBの諸課題解決
全固体LIBの⽤途：HEV vs BEV
発刊日
2023年2月28日
ページ数
PDFファイルA4全24ページ
販売価格
165,000円（税込）※プレミアム会員は無料
調査結果サマリー
■エグゼクティブサマリー【調査レポート】車載二次電池の市場動向【調査レポート】車載二次電池の市場動向
■OEM vs LIBメーカー供給関係【調査レポート】車載二次電池の市場動向
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