7/28【無料・オンラインセミナー】自動車流通業界における新たなチャレンジ～Honda Cars 川越・横浜トヨペットの取組み～

株式会社イードは、無料のオンラインセミナー「自動車流通業界における新たなチャレンジ～Honda Cars 川越・横浜トヨペットの取組み～」をアーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社の協賛で7月28日(木)に開催します。開催前日に視聴情報をメールにてお送りします。
開催日時：2022年7月28日（木）10:30～12:00
申込締切：2022年7月26日（火） 12:00
主な対象者：自動車販売店、自動車メーカーの方々
主催：株式会社イード
協賛：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
参加費：無料
※アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社の競合他社様はご参加を遠慮いただく場合があります
＜１＞背景・課題意識の共有
岡田 雅司 氏
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル
２．DX、BEV化の進展等の自動車業界全体のトレンド
３．自動車流通業界へのインパクト
４．自動車流通業界が取組む新たなチャレンジ例
［プロフィール］
日系完成車メーカー、総合系ファームを経てADL入社。前職時代には経済産業省 製造産業局への出向経験を有する。完成車メーカーや部品サプライヤー、業界団体、官公庁を中心とした自動車業界、並びにエネルギー業界を始めとした関連業界に対するコンサルティングに一貫して従事する。東京オフィスのAutomotive & Manufacturing部門のコアメンバー。特に電動化、エネルギー×モビリティ、AD/ADAS、E/Eアーキテクチャー、Vehicle OSといった自動車業界のキーアジェンダに関する支援実績を多数保有し、近年では自動車流通関連の変革にも注力。
中・長期戦略策定やビジョン策定、産業構造分析に加えて、実行支援・トランスフォーメーション等のSide-by-Sideでの支援や、官公庁での経験を活かした自動車産業政策立案へも従事する等、“日本の自動車産業全体の永続的な発展への貢献”をテーマに幅広く取り組む。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。
＜２＞事例１（埼玉県川越市を中心に地域に根差した多様な業容への取組み）
山田 美行 氏
エクストフェデレーション 代表
株式会社ホンダプロモーション（HondaCars川越） 代表取締役社長
日本大学大学院 経営学修士
近茶流懐石 正教授
日本空手松濤連盟 二段
昭和62年、大東京火災海上保険株式会社（現あいおい損害保険株式会社）入社。損害保険代理店への営業を経験したのち、エクストフェデレーションに入社。グループの採用、教育、制度作りなどの人事業務、不動産コンサルティング（川越市蔵の会より企画賞、川越市都市景観ポイント賞受賞）、飲食事業、レジャー事業、自動車事業を経験し、グループ全体の代表に就任し現在に至る。
＜３＞事例２（アウトドアを中心とした生活関連に入り込む新業態“U-BASE”の取組み）
小廻 俊満 氏
Weinsグループ 横浜トヨペット株式会社 U-Car営業推進部 部長
小廻 俊満 氏
Weinsグループ 横浜トヨペット株式会社 U-Car営業推進部 部長
1996年 横浜トヨペット株式会社入社 新車:小田原営業所にて新車営業
2000年以降、本社部門にてサービス部門、新車営業推進部門、活動改善部門
マーケティング部門、U-Car部門、レクサス部門の各部門に携わる
※2008年～2012年 横浜トヨペット労働組合 副執行委員長（非専従）を兼任
2016年よりU-Car部門にて、グループ1社化、店舗統廃合、新規事業（U-BASE事業等）に従事
＜４＞日本における自動車流通の将来像と方向性
岡田 雅司 氏
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル
２．日本特有の自動車流通業界のビジネス構造
３．日本の自動車流通業界の将来像と方向性
＜５＞総括
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル 岡田 雅司 氏
エクストフェデレーション 代表
株式会社ホンダプロモーション（HondaCars川越） 代表取締役社長 山田 美行 氏
Weinsグループ 横浜トヨペット株式会社 U-Car営業推進部 部長 小廻 俊満 氏
主催
株式会社イード
協賛
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
オンラインセミナー概要
・Zoomウェビナーを使ったWeb配信セミナーです
・開催前日にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴情報をお送りいたします。
注意事項
・オンラインセミナーは、インターネットの回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。
また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。
※アーサー・ディ・リトル・ジャパンの競合他社様はご参加を遠慮いただく場合があります、あらかじめご了承ください。
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