7/28【無料・オンラインセミナー】自動車流通業界における新たなチャレンジ～Honda Cars 川越・横浜トヨペットの取組み～

＜１＞背景・課題意識の共有



岡田 雅司 氏

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 プリンシパル



１．日本の自動車流通業界を取り巻く動き２．DX、BEV化の進展等の自動車業界全体のトレンド３．自動車流通業界へのインパクト４．自動車流通業界が取組む新たなチャレンジ例［プロフィール］日系完成車メーカー、総合系ファームを経てADL入社。前職時代には経済産業省 製造産業局への出向経験を有する。完成車メーカーや部品サプライヤー、業界団体、官公庁を中心とした自動車業界、並びにエネルギー業界を始めとした関連業界に対するコンサルティングに一貫して従事する。東京オフィスのAutomotive & Manufacturing部門のコアメンバー。特に電動化、エネルギー×モビリティ、AD/ADAS、E/Eアーキテクチャー、Vehicle OSといった自動車業界のキーアジェンダに関する支援実績を多数保有し、近年では自動車流通関連の変革にも注力。中・長期戦略策定やビジョン策定、産業構造分析に加えて、実行支援・トランスフォーメーション等のSide-by-Sideでの支援や、官公庁での経験を活かした自動車産業政策立案へも従事する等、“日本の自動車産業全体の永続的な発展への貢献”をテーマに幅広く取り組む。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。