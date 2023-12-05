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ホンダはレース部門常務、日産とマツダは部長級で異動…『人事情報』ランキング　11月掲載

ホンダ本社（東京青山）
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11月1日～30日掲載の人事情報記事のアクセス数を元に、独自ポイントでランキング集計しました。ホンダのレース部門の常務取締役人事異動や、日産自動車、マツダの部長級人事異動などに視線が集まりました。


1位） ホンダ・人事情報　2023年11月1日付262 Pt.
執行職の塚本飛佳留氏をホンダ・レーシング常務取締役に任命。
https://response.jp/article/2023/11/07/376537.html

2位） 日産自動車・人事情報　2023年11月1日付195 Pt.
部長級人事15名。
https://response.jp/article/2023/11/27/377038.html

3位） マツダ・人事情報　2023年11月1日付121 Pt.

https://response.jp/article/2023/11/24/376976.html

4位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2023年11月1日付87 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/27/377042.html

5位） ダイハツ工業・人事情報　2023年11月1日付78 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/09/376607.html

6位） 三菱自動車工業・人事情報　2023年12月1日付59 Pt.
MMTh取締役社長兼CEOの小糸栄偉知氏をMMTh顧問に、MMTh取締役EVPの稲葉亮一氏をMMTh取締役社長兼CEOに任命。
https://response.jp/article/2023/11/28/377077.html

7位） アルプスアルパイン・人事情報　2023年9月16日付・10月1日付57 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/01/376381.html

8位） 村田製作所・人事情報　2023年11月1日付54 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/28/377064.html

9位） パイオニア・人事情報　2023年11月1日付44 Pt.
社外取締役の北見啓氏が辞任により退任。新任取締役にはEQTパートナーズジャパン株式会社ディレクターの福島康平氏が就任。
https://response.jp/article/2023/11/08/376572.html

10位） アルプスアルパイン・人事情報　2023年11月16日付・12月1日付42 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/27/377044.html

《神林崇亮》

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