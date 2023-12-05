ホンダはレース部門常務、日産とマツダは部長級で異動…『人事情報』ランキング　11月掲載

11月1日～30日掲載の人事情報記事のアクセス数を元に、独自ポイントでランキング集計しました。ホンダのレース部門の常務取締役人事異動や、日産自動車、マツダの部長級人事異動などに視線が集まりました。
1位） ホンダ・人事情報 2023年11月1日付：262 Pt.
執行職の塚本飛佳留氏をホンダ・レーシング常務取締役に任命。
https://response.jp/article/2023/11/07/376537.html
2位） 日産自動車・人事情報 2023年11月1日付：195 Pt.
部長級人事15名。
https://response.jp/article/2023/11/27/377038.html
3位） マツダ・人事情報 2023年11月1日付：121 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/24/376976.html
4位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年11月1日付：87 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/27/377042.html
5位） ダイハツ工業・人事情報 2023年11月1日付：78 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/09/376607.html
6位） 三菱自動車工業・人事情報 2023年12月1日付：59 Pt.
MMTh取締役社長兼CEOの小糸栄偉知氏をMMTh顧問に、MMTh取締役EVPの稲葉亮一氏をMMTh取締役社長兼CEOに任命。
https://response.jp/article/2023/11/28/377077.html
7位） アルプスアルパイン・人事情報 2023年9月16日付・10月1日付：57 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/01/376381.html
8位） 村田製作所・人事情報 2023年11月1日付：54 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/28/377064.html
9位） パイオニア・人事情報 2023年11月1日付：44 Pt.
社外取締役の北見啓氏が辞任により退任。新任取締役にはEQTパートナーズジャパン株式会社ディレクターの福島康平氏が就任。
https://response.jp/article/2023/11/08/376572.html
10位） アルプスアルパイン・人事情報 2023年11月16日付・12月1日付：42 Pt.
https://response.jp/article/2023/11/27/377044.html