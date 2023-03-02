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注目の『人事情報』ランキング　2月掲載

トヨタの次期社長の佐藤氏（向かって左）と現社長の豊田氏（東京オートサロン2023）
  • トヨタの次期社長の佐藤氏（向かって左）と現社長の豊田氏（東京オートサロン2023）
  • 日産がアセアンで展開するアルメーラ
  • マツダ本社工場
  • トヨタ自動車九州で生産されるレクサスUX
  • トヨタ車体で生産されるトヨタ・ランドクルーザー

2月1～28日の期間に掲載された人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。


1位） 日産自動車・人事情報　2023年2月1日付：215 Pt.
M&A支援部、Japan-ASEAN企画本部事業企画部、グローバルアフターセールス オペレーション事業本部戦略企画部、デジタルトランスフォーメーション推進部など。
https://response.jp/article/2023/02/10/367443.html

2位） マツダ・人事情報　2023年2月1日付：183 Pt.
購買管理部、本社工場など。
https://response.jp/article/2023/02/09/367414.html

3位） トヨタ自動車・人事情報　2023年4月1日付・第119回定時株主総会日付：156 Pt.
代表取締役会長、執行役員社長Chief Executive Officerなど
https://response.jp/article/2023/02/02/367094.html

4位） 三菱電機・人事情報　2023年4月1日付：146 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/20/367796.html

5位） トヨタ自動車・人事情報　2023年3月1日付・4月1日付・第119回定時株主総会日付：104 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/14/367592.html

6位） 日本電産・人事情報　2023年2月1日付：99 Pt.
執行役員小型モータ事業本部精密小型モータ事業部長、中央開発技術研究所長、小型モータ事業本部精密小型モータ事業部開発統括部開発第1部長など。
https://response.jp/article/2023/02/08/367359.html

7位） トヨタ自動車九州・人事情報　2023年4月1日付：88 Pt.
取締役副社長、取締役など。トヨタ自動車と連動。
https://response.jp/article/2023/02/15/367620.html

8位） アイシン・人事情報　2023年2月1日付：83 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/09/367406.html

9位） アルプスアルパイン・人事情報　2023年2月12日付：71 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/13/367547.html

10位） トヨタ車体・人事情報　2023年4月1日付：71 Pt.
代表取締役会⻑、代表取締役社⻑
https://response.jp/article/2023/02/07/367320.html

11位） スズキ・人事情報　2023年3月1日付：64 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/13/367544.html

12位） スズキ・人事情報　2023年2月1日付：60 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/02/367127.html

13位） 東海理化・人事情報　2023年4月1日付：54 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/20/367795.html

14位） ルネサスエレクトロニクス・人事情報　2023年1月1日付：53 Pt.
〔グローバルセールス&マーケティング本部〕グローバルセールスオペレーションズセールスオペレーションズSD、同カスタマーサービス&ビジネスマネジメント（オートモーティブSL事業本部車載セールスオペレーションズ統括部アカウントマネジメント推進）など。
https://response.jp/article/2023/02/02/367091.html

15位） 矢崎総業・人事情報　2023年1月21日付：51 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/10/367470.html

《高木啓》

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