注目の『人事情報』ランキング　2月掲載

2月1～28日の期間に掲載された人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。
1位） 日産自動車・人事情報 2023年2月1日付：215 Pt.
M&A支援部、Japan-ASEAN企画本部事業企画部、グローバルアフターセールス オペレーション事業本部戦略企画部、デジタルトランスフォーメーション推進部など。
https://response.jp/article/2023/02/10/367443.html
2位） マツダ・人事情報 2023年2月1日付：183 Pt.
購買管理部、本社工場など。
https://response.jp/article/2023/02/09/367414.html
3位） トヨタ自動車・人事情報 2023年4月1日付・第119回定時株主総会日付：156 Pt.
代表取締役会長、執行役員社長Chief Executive Officerなど
https://response.jp/article/2023/02/02/367094.html
4位） 三菱電機・人事情報 2023年4月1日付：146 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/20/367796.html
5位） トヨタ自動車・人事情報 2023年3月1日付・4月1日付・第119回定時株主総会日付：104 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/14/367592.html
6位） 日本電産・人事情報 2023年2月1日付：99 Pt.
執行役員小型モータ事業本部精密小型モータ事業部長、中央開発技術研究所長、小型モータ事業本部精密小型モータ事業部開発統括部開発第1部長など。
https://response.jp/article/2023/02/08/367359.html
7位） トヨタ自動車九州・人事情報 2023年4月1日付：88 Pt.
取締役副社長、取締役など。トヨタ自動車と連動。
https://response.jp/article/2023/02/15/367620.html
8位） アイシン・人事情報 2023年2月1日付：83 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/09/367406.html
9位） アルプスアルパイン・人事情報 2023年2月12日付：71 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/13/367547.html
10位） トヨタ車体・人事情報 2023年4月1日付：71 Pt.
代表取締役会⻑、代表取締役社⻑
https://response.jp/article/2023/02/07/367320.html
11位） スズキ・人事情報 2023年3月1日付：64 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/13/367544.html
12位） スズキ・人事情報 2023年2月1日付：60 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/02/367127.html
13位） 東海理化・人事情報 2023年4月1日付：54 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/20/367795.html
14位） ルネサスエレクトロニクス・人事情報 2023年1月1日付：53 Pt.
〔グローバルセールス&マーケティング本部〕グローバルセールスオペレーションズセールスオペレーションズSD、同カスタマーサービス&ビジネスマネジメント（オートモーティブSL事業本部車載セールスオペレーションズ統括部アカウントマネジメント推進）など。
https://response.jp/article/2023/02/02/367091.html
15位） 矢崎総業・人事情報 2023年1月21日付：51 Pt.
https://response.jp/article/2023/02/10/367470.html